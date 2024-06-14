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新北大火釀3死 鋰電池充電起火後爆炸

台灣新聞組／台北14日電
民宅鋰電池火警現場 製表／陳宏睿、石秀華、王長鼎
民宅鋰電池火警現場 製表／陳宏睿、石秀華、王長鼎

新北市土城區一棟六層樓公寓的四樓昨天凌晨火警，因四、五、六樓是打通的樓中樓設計，屋主又在頂樓加蓋打通，火勢及濃煙循著內梯迅速擴散；屋主李姓男子的妻子、兒子及女兒的男友逃生不及，命喪火窟。消防局初步研判是園藝用鋰電池在充電過程起火，導致這場三死悲劇，已採證進行火場鑑定。

「心痛的感覺無法用言語去表達…」李姓男子在醫院看著妻兒最後一面，情緒一度失控。他說，作為園藝修剪花木用的綠籬（割草）機鋰電池使用不久，前夜至昨晨輪流充電時起火；外傳他發現鋰電池起火後，潑水試圖滅火卻爆炸才一發不可收拾，李駁斥說，「我又不是白癡」。

起火大樓位於新北市土城區延壽路某巷弄內，六層樓建築的一、二、三樓為一戶，四、五、六樓為另一戶，公寓雙併設計，李姓男子與蕭姓妻子、兒子、女兒及女兒男友鄭姓男子同住，因此頂樓加蓋，四到七樓打通。

新北市消防局昨天凌晨3點32分獲報李姓男子住家（四樓）冒出火舌和濃煙，消防人車趕抵發現火勢猛烈，正面陽台竄出火舌，四、五、六樓幾乎全面燃燒，立刻接駁水帶入內灌救。新北市消防局第五救災救護大隊長鍾世銘說，消防隊員發現屋主和女兒受困在公寓後方窗邊求援，派員在水柱降溫掩護下，架梯上樓，破壞鐵窗救出父女兩人，他們疾呼屋內還有親友，拜託消防員趕快救人。

當時，烈火、濃煙、高溫，消防員接駁水帶深入火場灌救，在4時27分控制火勢後冒險搜救，但沒發現生還者，在六樓浴室發現李的兒子，在六樓通往頂樓處發現李妻，緊急送醫搶救仍不治；鄭姓男子幾乎已跑到頂樓，但不敵濃煙倒地燒成焦屍。

當地延壽里里長滕月蘭表示，她在居民相互按門鈴提醒注意時才知道發生火警，立刻趕到現場關心里民；有聽說屋主李姓男子在凌晨零時許拆下背負式園藝割草機鋰電池充電，不知何故起火，後來「看到火一時緊張就用水去潑，沒想到電池遇水爆炸了。」結果李妻等三人往樓上逃生，不敵濃煙大火而命喪火窟。不過，潑水滅火說法已遭李姓男子否認。

新北市土城區一棟六層樓公寓凌晨發生火災，消防局初判是園藝用鋰電池在充電過程起火，...
新北市土城區一棟六層樓公寓凌晨發生火災，消防局初判是園藝用鋰電池在充電過程起火，釀三人死亡悲劇。(記者王長鼎／翻攝)

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