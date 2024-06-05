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母家中身亡 唐治平渾身酒氣拒認屍

台灣新聞組／台北5日電
唐治平昔出過猛男寫真。(本報資料照片)
唐治平昔出過猛男寫真。(本報資料照片)

台灣藝人唐治平近日被爆73歲母親在住家頂樓身亡，據傳警方找上門，發現他不但精神恍惚無法詢答，將他帶到頂樓唐母陳屍處，連社區警衛、住戶都聞到他渾身酒氣且神智不清，甚至喊：「這不是我媽媽」，後來警方通知他到派出所做筆錄，唐治平兩度拒絕認屍，直到找到唐的表妹才完成指認。

唐治平昨晚10時40分左右前往新北市淡水警分局水碓派出所領取母親的相驗屍體證明書，他身上隱約還是聞得到酒味，但精神狀況比之前明顯穩定許多。唐治平解釋自己主要是不想驚動大家，他確實已經兩天找不到母親。昨天警察到家裡跟她說母親在頂樓往生，他去看了，覺得不像，除了年紀相仿，實在看不出是，況且老太太身上衣服是母親從來不穿的顏色，所以他才說不是他的母親。

45歲唐治平昔日憑「白色巨塔」、「花樣少年少女」走紅，外型俊帥、還曾入圍過金鐘男主角，但近10年來他演藝事業不順，多次被指暴瘦成紙片人、負債百萬。鄰居透露，唐家只有母子兩人同住，租屋至今大約一年多，但聽說積欠租金將近半年，平常唐母都會到社區閱覽室看報紙，唐治平則常常拎著酒瓶閒晃。

唐治平也被指工作狀態不佳，經紀人多次被工作人員反應「酒味重」、「狀態不穩」，發生唐母輕生事件後，經紀人在社群發文表示：「謝謝大家對治平哥的關心，我們非常擔心他目前的情況，也已經聯絡上他的人，要去跟他會合，會陪伴他，等了解清楚，再一併陪他跟大家說明，謝謝。」

唐治平則重申沒有酗酒問題、不覺得自己落魄，表演工作之外，他只是個普通人，高興抽菸、喝酒，是個人自由。

唐治平近年公開活動大減。(本報資料照片)
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