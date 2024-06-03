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賭場被查 頂樓招待所赫見知名藝人陳零九

記者翁至成／台北3日電
藝人陳零九。記者吳致碩／攝影
藝人陳零九。記者吳致碩／攝影

台北市警大安分局1日凌晨在東區SOGO旁商辦大樓破獲一處德州撲克賭場，查獲陳姓男子等50人，包括五名美女荷官、35名賭客；由於陳男在同棟頂樓另設私人招待所，警方同步搜索，發現藝人陳零九在場，同行的一名鄭姓男子涉持有大麻電子煙，被依毒品罪送辦。

據了解，該商辦大樓就是過去陳零九代言的加密貨幣交易所「JPEX」，在台灣設立的「亞洲區塊鏈大樓」，JPEX去年爆發吸金爭議後撤離，整棟大樓空轉，陳男每月花260萬元(約8萬美元)承租使用，四樓設為賭場、11樓和12樓則是供VIP的私人招待所。

陳零九2日透過所屬種子音樂回應，當天是去朋友邀請的生日聚會，並不清楚其他賓客的事情。

警方調查，48歲陳男看準東區交通方便，又有年輕人聚集，租下忠孝東路四段的SOGO旁商辦大樓，打著德州撲克協會名義經營賭場，賭客需先繳報名費，陳男會收取場地清潔費當抽頭金，剩下金額以一比十匯率換成籌碼。

賭場採24小時營運，找來美女荷官發牌，賭客隨到隨玩，離場前可直接在櫃檯將籌碼兌回現金，客人一個拉一個，人潮絡繹不絕；賭場從4月經營至今，粗估不法獲利上百萬。

警方1日凌晨零點動員50名警力搜索，在四樓賭場查獲陳男及荷官5人、工作人員3人、賭客35人、關係人6人，查扣抽頭金、賭金95萬元，記帳本4本、點鈔機、監視器，及籌碼297萬元。警詢後將陳男、荷官及工作人員依賭博罪送辦，賭客依社維法裁罰；其中兩名賭客攜帶大麻電子煙、新興毒品哈密瓜錠，另依毒品罪送辦。

由於陳男是將整棟大樓租下，警方同步逐層搜索，在12樓私人招待所，發現有12人在包廂內飲酒歡唱，其中藝人陳零九也在場；警方逐一搜身，發現34歲鄭姓男子持有大麻電子煙，依現行犯帶回，陳零九等其他人未查獲不法。

大麻 毒品 德州

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