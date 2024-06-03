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偷拍女學生如廁3年 高中生僅記2小過

記者洪子凱、李奕昕／台北3日電

北部某高中1名男學生涉嫌在校偷拍女學生如廁，傳給同學觀看，被害人經同學告知後報案。警方帶回涉案男學生，他坦承偷拍，稱已刪除影像，警方查扣手機未發現偷拍影像，依兒童及少年性剝削防制條例函送偵辦。

受害家長指控，男學生犯罪長達3年，還將影片外流，造成女學生身心受創，學校卻只記兩支小過，質疑處理不當。校方昨表示，事發後立即介入處理，當時記小過是受校規規範，已重新修訂校規。

據了解，該名男同學涉在廁所偷拍女生如廁畫面，將影片散布外流，去年11月2名女學生經其他人告知影片被流傳，告知老師、家長，全案爆出。

男學生面對指控一開始不承認，有同學表示看過加害人手機中有許多偷拍女性照片、影片，男同學才坦承犯行，但供稱照片、影片已刪除。

受害者家長心疼女兒身心受創，至今還要接受身心科治療，加害人犯案時間3年，卻都沒人發現，質疑校方、同學包庇。

校方說，第一時間啟動性平調查，3名委員有2人是外聘；當時性平會建議記大過處分，但依學校當時「學生獎懲實施辦法」適用處分為記小過一次，依情節決議加重處分，改記小過二次。

警方表示，案發時間在去年上半年，當時男學生17歲，涉嫌在學校女廁持手機從門縫拍攝同齡女同學如廁，再傳送給兩名男同學觀看；被害人去年11月報案。

警方持通知書在校門口帶回男學生，至住處搜索。他坦承偷拍女同學如廁，不記得拍攝時間，事後刪除影像，手機送給親戚使用，再購買新手機自用。警方檢視新舊兩支手機，未發現偷拍影像，也未得知有其他被害人，依兒少性剝削條例函送。

校方說，校規今年初重新修訂，發生情節嚴重性平事件可記大過，加害人正受司法保護管束處分，已不在學校。校方也提供受害人輔導及協助，持續陪伴。

教育局說，性別調查報告結果今年1月22日書面通知當事人，30日內可申覆，當事人未申覆。教育局已要求學校強化性平、法治教育，避免類似事件再發生。

教育局

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