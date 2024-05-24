洩密涉貪警求交保 盼比照「藏錢」法官

台北市警局寧夏路派出所前所長葉育忻，涉洩密給「台版柬埔寨」案主嫌「藍道」並收賄，遭依貪汙罪起訴，羈押至今。士林地方法院日前開庭，葉育忻稱羈押期間已深刻反省，辯護人則主張橋頭地院法官涉替詐團藏錢也獲交保在外，請求法院給葉交保機會，法官諭知合議庭評議決定。

據了解，士林地院前天開庭審理，葉育忻自稱羈押期間已經深刻反省自身錯誤，也已經坦承犯行，希望不要繼續羈押。

辯護律師說，葉育忻曾是執法人員，深知法官工作壓力大，羈押至今一年多，從未尋求救濟，也已清楚交代犯行，避免造成法官負擔，且全案已辯結，無串證可能，另以經濟狀況來看，葉育忻也已無力逃亡。

為請求法官給予交保機會，葉育忻的辯護人提及近期時事，如「橋頭地院法官替詐團藏錢」、「律師當詐團軍師」等，稱類似案件被告都交保在外，希望法院考量葉育忻涉案情節，給予交保機會。法官諭知合議庭評議決定。

全案源於台灣先前發生「台版柬埔寨」案釀三死命案，檢警介入偵辦後，意外發現時任寧夏路派出所所長葉育忻，竟與「台版柬埔寨」主嫌、綽號「藍道」的杜姓男子勾結。

檢警深入追查發現，葉育忻涉嫌利用職務洩漏案件偵辦進度給杜男，替杜男偽造公文書等，還收受百萬元賄款，士林地檢署去年偵結依貪汙等罪嫌起訴，全案目前審理中。