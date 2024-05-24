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林秉樞爆打前立委高嘉瑜「深刻反省」求輕判 裁定執行2年9月

記者林孟潔／台北即時報導
民進黨前立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷，最高法院裁定林應執行2年9月徒刑確定。(聯合報系資料照片)
民進黨前立委高嘉瑜（左圖，高嘉瑜辦公室提供）遭前男友林秉樞施暴，渾身是傷，最高法院裁定林應執行2年9月徒刑確定。(聯合報系資料照片)

民進黨前立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打，法院認定他犯妨害秘密、傷害等罪，分別判刑2年2月、8月徒刑，檢察官聲請定應執行刑，台灣高等法院裁定應執行有期徒刑2年9月；林秉樞不服提抗告，最高法院裁定駁回，全案確定。

林秉樞2021年9月17日凌晨與高嘉瑜視訊時，偷偷截取9張裸露身體的私密影像。同年11月10日，林指示秘書在臉書發文誣陷高女介入他人婚姻，隔天林在板橋馥都飯店逼高女脫衣服、下跪，並查看手機內容，動手毆打、拖行、拉高女撞浴缸，又趁她冰敷臉部時，拿手機錄影，並逼寫自白書。

林秉樞2021年11月24日於母親靈堂，多次喝令高嘉瑜下跪、拉扯頭髮、扯掉帽子和口罩，高嘉瑜向會館人員取得口罩後，又搶走口罩丟進櫃檯中；他見事件被媒體揭露，打LINE電話恐嚇「妳真的要我死，是不是？我死，妳也會死，妳懂嗎？」「妳如果要我，把我塑造成一個渣男…阿妳猜會怎樣？」再傳訊息恫嚇「不要互相毀滅」、「不然我們會一起死」。

台灣高等法院依傷害罪判林秉樞8月徒刑，另外竊錄他人身體隱私部位、加重誹謗、強制、恐嚇、偽造私文書等罪判2年2月徒刑，全案去年7月確定，檢方不准易科罰金。

檢方因林秉樞犯傷害、妨害秘密等13罪，先後經判決確定，依刑事訴訟法規定向高院聲請定應執行刑。高院認為，林秉樞對於定刑表示「於獄中已逾1年1月，亦已深刻反省，請求酌定較輕之刑」，應予核准，但妨害電腦使用罪、妨害自由、偽造文書屬不同犯罪類型，行為態樣、手段及動機都不相同，而除傷害罪外，其他各罪曾定應執行刑為2年2月。

高院審酌林秉樞犯罪行為、不法及罪責程度、各罪關聯性、犯罪次數、數罪所反應被告人格特性與傾向、對被告施以矯正必要性、受刑人的年紀與社會回歸可能性等情狀，裁定應執行2年9月徒刑。林秉樞提抗告，最高法院認為原審裁定並沒有違誤，裁定駁回林的抗告，全案確定。

口罩 高院 刑事訴訟

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