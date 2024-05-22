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中捷隨機砍人乘客1命危 521恐怖巧合與北捷鄭捷案同日

記者陳宏睿、趙容萱、余采瀅、黃子騰、李成蔭／台中22日電
洪姓男子（右）昨天在台中捷運持刀隨機攻擊乘客，許姓男子（中）奮勇上前制止，兩人發生扭打。（取材自自黑色豪門企業）
洪姓男子（右）昨天在台中捷運持刀隨機攻擊乘客，許姓男子（中）奮勇上前制止，兩人發生扭打。（取材自自黑色豪門企業）

台中捷運昨天發生持刀隨機傷人事件，20歲洪姓男子在行進間的車廂內揮刀，造成兩名乘客受傷，其中一人命危；洪犯案後被傷者及乘客合力制伏，他說，「我是計畫好的」。由於昨天正好是北捷隨機殺人案十周年，警方與各捷運公司都加強戒備，嚴防模仿犯再現。

來源：聯合新聞網

警方調查，犯嫌洪姓男子就讀南部某醫專，曾因精神疾病就醫，也是高雄市衛生局列案的關懷對象，上月疑因情緒不穩向校方申請暫停實習，前晚北上台中，昨天近午在中捷犯案。他揮刀傷人，自己也掛彩，診療後無大礙，警方漏夜留置調查犯案動機，依殺人未遂罪嫌偵辦。

中捷隨機砍人案現場 製表／都會地方中心、司法社會中心
中捷隨機砍人案現場 製表／都會地方中心、司法社會中心

根據捷運監視畫面，洪姓男子昨天上午11時3分提黑色手提包，出現在台中捷運水安宮站，11分鐘後搭上往北屯總站的列車第二節車廂；他一上車就從手提包拿出菜刀朝乘客猛砍，同車乘客看到驚呼「你在幹什麼？」

17歲呂姓少年來不及反應，被砍多刀；同車廂28歲許姓男子等人見狀，分持雨傘、包包衝上前阻止。許奮勇奪刀，被割傷多處，但不顧滿臉是血，與其他乘客合力制伏洪；乘客發現他包包內還有兩把水果刀，在扭打時掉到地面，憤怒朝洪頭部猛搥。

列車約兩分鐘後抵達中捷市政府站，受驚嚇的乘客一擁而出，洪姓男子大字型躺在第一節車廂，地面血跡斑斑。警方迅速趕抵逮人，洪一度情緒失控大吼警察「我會走，你為什麼要這樣！」救護人員隨即以束帶將洪限制在急救擔架上送醫，洪又突然大喊「我不想死」。

許姓男子左臉有九公分撕裂傷，手術後轉普通病房；呂姓少年右邊肩膀、胸部、上臂、背部多處刀傷，長度達22公分，傷口深及見骨，併胸骨斷裂、傷及肺部，術後轉送加護病房，有生命危險。

由於昨天剛好是北捷殺人案發生十周年，警方及台北、新北、桃園、台中、高雄等捷運公司唯恐有當年模仿效應出現，除增派警力巡邏，也加強安全維護。警方建議，民眾遇到類似情況可利用雨傘、拐杖、球拍、水瓶、車廂滅火器等長型物品創造安全距離，最好將後背包背於胸前，遇到危險可增加身體防禦面積。另外，搭乘大眾運輸工具不要猛滑手機，應保持適度警戒以應付突發狀況。

2014年5月21日下午，當時就讀東海大學二年級的學生鄭捷，在台北捷運板南線列車車廂內持鈦鋼刀，見人就砍，不到四分鐘造成4死24傷，震驚社會。鄭捷被依四個殺人罪判處四個死刑定讞，沒留下遺言，三槍伏法。

捷運

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