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為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

台灣高材生淪為詐團英文老師 開課教騙美加華人

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波搜索，帶回涉案6人。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波搜索，帶回涉案6人。(記者陳宏睿／翻攝)

台灣台中市黃姓男子在前年間出資成立詐欺機房，由曾涉詐欺案被抓的謝姓女子負責機房管理，詐騙居住在美國、加拿大地區的華僑，黃等人為了取信華僑，找來因國立大學經濟系畢業，英文程度好的陳姓男子，擔任共犯的「英文老師」，每晚開課英文教學，也負責詐騙旅美華人，台中市刑大在去年間分3波收網，帶回黃等涉案6人，檢方近日起訴黃男，法院裁定接押。

台中市刑大偵七隊、打詐中心前年偵辦詐騙機房案，查出黃姓男子（38歲）出資在台中市北屯區租賃大樓，找來謝姓女子（34歲）指揮機房管理後，夥同多名共犯假冒中國公安，詐騙旅居在美國、加拿大的中國華僑，謝女因過去曾涉詐欺案件，有2次被檢警查獲的紀錄，被黃認為「頗具經驗」，因此找來管理機房。

黃男等人鎖定旅美加華僑，為了取信被害人，還找來「中字輩」的國立大學經濟系畢業陳姓男子（33歲）擔任詐團的英文老師，除了向被害人詐騙之外，每晚也會開課，教導共犯如何英文發音。

經查，陳男是因積欠大筆賭債，無力償還，才會被黃男等人吸收，雖然擁有高學歷，但卻淪為詐騙集團的共犯。

全案報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮，在去年9月至去年底，分三波收網，出動特警攻堅，搜索期間，有共犯將手機從大樓窗外丟下，企圖滅證，全案帶回黃男等涉案6人，查扣手機15支、筆記型電腦6部、WIFI分享器5台、現金4萬餘元等贓證物，初步清查該集團所詐騙被害人達117人。

該團犯案手法是由機房一線人員假冒電信公司，向被害人謊稱，門號遭冒用涉及刑案，再轉由二線假冒公安，誆稱涉嫌洗錢刑事案件需凍結資產，要求被害人將金錢匯至指定帳戶內監管，藉此詐欺。

台中地檢署陸續偵結，依詐欺、組織犯罪、違反個資法等罪，起訴涉案人，進入法院審理程序，其中黃男部分，近日才偵結起訴，台中地院裁定接押，其他共犯部分，謝女、陳男分別被依詐欺未遂罪，判刑6年、3年。

台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波...
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波搜索，出動特警攻堅。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，假冒中國公安向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙。(...
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，假冒中國公安向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，假冒中國公安向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙。(...
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，假冒中國公安向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波...
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波搜索，有共犯將手機丟出窗外滅證。(記者陳宏睿／翻攝)
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波...
台中市黃姓男子為首的詐騙集團，向旅居在美國、加拿大的中國華僑詐騙，檢警去年分三波搜索，出動特警攻堅。(記者陳宏睿／翻攝)

詐欺 加拿大 詐騙集團

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