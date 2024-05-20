台女警缺錢下海？傳遭自己人檢舉 調職記過處分

竹北分局女警出入護膚店，警方內部已展開調查，不過女警平時樣貌清純還不時拍反詐宣導，傳出疑缺錢下海，就連同事都十分訝異。(翻攝自YouTube )

台灣新竹縣竹北警分局外傳一名女偵查佐，疑似因擔任警職收入無法負擔生活開銷，竟傳出選擇下海「半套店」兼差，每周排班1天賺外快還提供全套服務，意外遭到自己人檢舉而曝光，連同僚都大為震驚，目前已遭記大過處分調離，同時列為教育輔導對象。

據了解，這名女警樣貌清純可愛，平時工作表現雖表現平平，但仍會積極參與警方的反詐騙宣導，不過卻傳出疑因收入不足以支應生活開銷，竟與新竹市一家護膚店搭上線，擔任起店內小姐，且因168公分、47公斤及傲人上圍的火辣身材，與樣貌清純形成強烈反差，反而贏得不少顧客青睞。

據傳，雖然每周只兼差1天，但靠著顏值及服務好，立刻成為店內紅牌，甚至業者還為她打起廣告，號稱「顏值服務雙料冠軍」，是進近期店內「強推」的招牌，護膚店還為特地向老司機們介紹她是「水汪汪大眼年輕嫩妹」。

女警疑似在竹北警分局三民派出所任職時，因為護膚店開在轄區內，而在勤務時認識護膚店謝姓負責人，雖然後來護膚店轉移陣地由竹北轉往新竹市另起爐灶，沒想到女警卻跨轄到新竹市出入護膚店，還傳出疑似白天在竹北的派出所上班，晚上就到新竹市區打工。

新竹縣警察局清晨證實的確有女警涉入不當場所，且經調查，護膚店謝姓負責人也坦承認識這名女警，就連護膚店的鍾姓櫃擡小姐都承認曾看過該名女警來拜訪老闆，不過說法與外傳情況有所出入，警方認為還需調查釐清。

外傳女警是缺錢買毒才會鋌而走險，但同僚否認女警有吸毒傾向，認為假如外傳情況為真，也可能是薪水不夠支應房租或生活開銷，才會選擇出賣自己賺辛苦錢。新竹縣警察局同樣否認女警吸毒，更出示該女警昨晚採驗結果，證實該女警各級毒品 篩檢結果都是陰性。

外傳女警疑似下海被逮，是被自己竹北警分局的巡官上門消費時意外查獲，不過警方並未證實。新竹縣警察局對外聲明強調，初步了解女警有出入該護膚店，但實際情況與外傳有出入，仍需要釐清，目前已將她調往橫山警分局，同時記一大過處分，並列為教育輔導對象、加強管考。