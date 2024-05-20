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賓士媽太大意...車沒熄火 國小兒被歹徒載走

記者陳宏睿／台中20日電
台中市陳姓女子昨天開賓士車（紅圈）載讀小五的兒子，前往一中商圈時，轎車沒熄火、兒子在車內，歹徒發現後，不顧陳女兒子在車內，將車開走。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓女子昨天開賓士車（紅圈）載讀小五的兒子，前往一中商圈時，轎車沒熄火、兒子在車內，歹徒發現後，不顧陳女兒子在車內，將車開走。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓女子在昨天上午駕駛賓士車前往一中商圈，陳女將讀國小五年級的兒子留在車內，轎車沒有熄火，未料一名穿黑衣的歹徒發現後，不顧陳女兒子仍在車內，隨即將轎車開走，行駛約百餘公尺後，再將男童拉下車，隨後駛離，警方獲報後，擴大調閱監視器，發現歹徒已將車牌拔除，正在全力查緝歹徒到案，依竊盜罪偵辦。

經查，陳姓女子在昨天上午11時許，駕駛賓士車載讀國小五年級的兒子，前往一中商區附近，但陳女未將轎車熄火，也獨留兒子在車內，但陳女要取車時，發現轎車不翼而飛，以為轎車遭到拖吊，因此向警方詢問。

警方協助向交通大隊查詢車輛是否被拖吊，調閱相關監視器影像，發現一名身著黑衣男子，騎乘腳踏車路過該車，在車輛周遭短暫觀望後，試開車門發現可以開啟，隨即上車。

歹徒疑發現男童坐於後座，即口頭要求男童下車，但男童未有反應，歹徒怕事蹟敗露急忙將車開走，行駛約百餘公尺後，至一處無人之處，才停車將男童拉下車，繼續駕車逃逸。

男童下車後向一路過民眾尋求協助，由民眾將男童載至鄰近合作派出所報案；目前陳女與男童已至派出所完成筆錄製作平安返家，第二分局在確認車輛遭竊後，立即通報線上警力攔查，並成立專案小組積極追緝歹徒及被盜車輛，，歹徒疑在過程中將車牌拔除，正在追查歹徒行蹤，依法究辦。

第二警分局長周俊銘提醒，停車時務必熄火上鎖，不要將小孩獨自留在車內，以免發生意外或成為犯罪目標。警察將持續努力，維護社會治安，確保民眾安全。

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