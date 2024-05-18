疑幫詐團藏300萬 法官石育恩遭搜索

法官石育恩。記者房荷庭／攝影

律師鄭鴻威涉洩密給詐團遭檢方起訴，台北地方法院開延押庭時，檢察官指控鄭曾把一筆現金放在橋頭地方法院法官石育恩辦公室，疑為詐團不法所得；調查局與廉政署昨天搜索石育恩辦公室及宿舍，約談石育恩、鄭鴻威胞姊鄭彧歆及律師楊濟宇3人到案，詢後依洗錢等罪移送台北地檢署偵訊。

檢方漏夜複訊後，依涉嫌洗錢防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌，諭知石育恩台幣80萬交保、楊濟宇40萬交保、鄭彧歆請回。

鄭鴻威被控與詐團合作，由鄭指派律師陪同落網車手偵訊，藉此刺探偵查秘密給詐團首腦串滅證，檢方日前依洩密等罪起訴18人。

由於鄭鴻威在押，案件移審法院時，檢方指控，鄭曾把一筆現金藏在石育恩辦公室，且兩人昔日都是政大同學，鄭若交保將會影響後續偵查，法官裁准延押。

調查局調閱監視器，發現石育恩與鄭鴻威確有密切聯繫，檢方收押鄭的第二天，石就將鄭交付的一包東西，從辦公室帶往鄭彧歆台南住處藏匿，傳聞裡面是台幣300萬元現金，台北市調查處昨天因此搜索鄭彧歆住處；至於楊濟宇則是鄭的「財務總管」，負責處理金流。

鄭鴻威指出，他跟石育恩是老朋友，石擔任公職前曾在建設公司上班，他因為想買房，所以請石幫忙找認識的代銷及建商，但因需要一筆工程款，才會給石一筆現金，與詐團無關。

另據調查，石育恩擔任法官前，曾替鄭鴻威轉交台幣10萬元給詐團律師，石考上司法官後雖有主動寫報告陳述此事，但檢調為釐清石有無與詐團勾結，昨天也對此部分進行調查。