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少女腳遭針刺「婊子」輪姦 惡老闆重判

記者曾健祐／台中18日電
黃男命員工持鎮暴槍、空氣槍朝女子雙腿射擊，傷勢觸目驚心。（本報系資料照）
黃男命員工持鎮暴槍、空氣槍朝女子雙腿射擊，傷勢觸目驚心。（本報系資料照）

台中黃姓男子在臉書自稱「霸道總裁」和楊姓妻子經營傳播公司逼失學女子性交易，卻剝削勞力、命男員工輪番性侵，並持鎮暴槍掃射，楊女還會帶小妹拿針火烤，沾辣椒醬、鹽巴在女子腳上刺「婊子」；法院痛斥手段凶殘令人髮指，依強制性交等罪判黃、楊15年5月、10年10月，可上訴。

全案由台中地檢署檢察官張富鈞指揮偵辦，查出黃男（35歲）綽號「龍哥」在臉書自稱「霸道總裁」，和妻子楊女（39歲）綽號「小豬」經營「最潮娛樂公司」、開發公司，實際從事色情與工地工作。

檢方查出，黃2022年11月從抖音因失學在教養院收容的女子，佯以介紹工作引誘她逃離機構，並安排她坐檯陪酒、做工地粗工及性交易。去年1月，黃男、楊女卻以她和員工搞曖昧違規，持鎮暴槍朝她開槍、逼簽30萬元（台幣，下同，約9322美元）本票，並逼她去工地上班，1天只給200元，晚上還得去坐檯、性交易。

檢方發現，黃等去年2月又以女子性交易拿到1萬5000元薪資想逃為由，命杜姓員工拿炒菜鍋猛毆她頭，楊女還帶著李姓、羅姓小妹，將針火烤後沾辣椒醬、米酒及鹽巴，在她大腿、小腿及腳背刺入「婊子」、「鬼」等字。

黃還以女子欠債，要她被性侵1次可抵債5000元，女子明確拒絕仍慘遭田姓、陳姓男子及田姓少年輪流性侵，眾人不顧她哭泣，黃還在一旁拿手機錄影。

檢方訊時，黃男僅坦承有朝女子打巴掌、拿手機敲頭，其餘全部否認，楊女辯稱女子先違反公司規定和員工搞曖昧才簽本票，還稱她愛亂搞「沒有懶叫她會死掉」、「每天都想要」，喜歡過公司每個男員工，自己想多賺錢才去做性交易。

其他員工也說，目睹黃命人打女子，下令「要看到她的嘴巴跟臘腸一樣腫」，楊女也說女子是「北港香爐」像個婊子，就一起拿縫衣針火烤沾辣椒醬、米酒及鹽巴在她腳上刺婊子。

檢方除依強制性交等罪起訴黃等7人，直言黃等濫用女子孤立無援，對帶她像是不需尊重的「客體」，巧立名目剋扣薪資、逼性交易及輪翻性侵等非人道方式凌虐羞辱，建請法院對黃量處最嚴厲之刑。

台中地院認為，黃男居於主導地位，指使同夥對女子性交、傷害及勞力剝削，甚至將女子視為可任己自由支配的客體、賺錢的工具，女子傷勢遍布全身，令人觸目驚心，痛斥黃手段凶殘令人髮指，其餘共犯部分曾給予女子食物、幫擦藥，達成調解。

中院審理後依意圖營利，以強暴方法使女子與他人為性交行為、強制性交等罪，判黃男15年5月、楊女10年10月，田男、陳男各依強制性交等罪判8年2月、7年9月，羅姓小妹判8年9月，杜男判6月，李姓小妹另案審結。

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