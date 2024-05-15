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台男保全迷戀大樓女住戶 瘋狂愛訊直逼「馴鹿寶貝」

記者古和純／高雄即時報導
跟蹤示意圖。(記者林澔一／攝影)
跟蹤示意圖。(記者林澔一／攝影)

台灣高雄李姓男子2021年7月擔任仁武區某大樓保全期間，對某女住戶產生迷戀，手機瘋狂傳送滿溢愛意、性幻想，像極時下夯劇「馴鹿寶貝」（Baby Reindeer），即使警方告誡李男後續仍展開追求，甚至睡前傳送露點照；去年女方將李男2年多來的密集簡訊交付檢警提告，法院依違反跟蹤騷擾罪判李應執行拘役70天，可易科罰金一日1000元(約31美元)折算。可上訴。

判決書中，李以暱稱「晚安」傳訊女住戶，令女方心生恐懼，雖女方分別於2022年4月中兩度報案，轄區警受理後聯繫李禁止跟騷，豈料，李仍執意示好追求，持續短時間大量傳送文字圖片訊息給女方，內容包含對女方生活行徑、裝扮、動作的詳細觀察，還具體描述自己與對方交往，甚至發生親密關係的幻想，自我想像女方的回應。

觀察自2022年6月女方提供蒐證的簡訊，「寶貝，我傷心了！我腳痛，妳沒關心！……我還是會想妳！」、「寶貝！我變懶惰了！因為最近看了太多愛情文藝寫實動作片……」、「寶貝，我決定做一件事，那就是睡覺……然後在夢中跟妳愛愛……我很欠人扁喔」、「姐，我想妳了！想跟妳愛愛……我好像離不開妳了，再讓我任性一次」。

經女方兩度報案後，李仍持續傳訊「整個公司都知道我想娶妳當老婆，結果你卻要把我送進法院。」、「我累到連去買菸的力量都沒了，好想睡覺，累到很想射進妳體內，我想我累瘋了！」、「小汪汪今天情緒低落，所以想和你進行人與人的連結，期望次數是Ｎ，N>3……可以從後面來嗎？」

對於跟騷犯行，李堅決否認，辯稱自己與女方交往，女方未曾明確拒絕他，並認為女方有所誤會才會報案提告，還表示要對女方解釋負責，仍會持續傳訊；但該女提出明確回覆拒絕的4則簡訊，並說對李採不赴約、不接電話、不回簡訊的明確態度，但李卻未因此停止追求。

該女說，自2021年10、11月間，不清楚李有情意，僅認為是住戶間交流，有收下李的火鍋料，自此之後，發現李態度異常，就未收下李給的東西，該女還說，當子女獲知李行為後，要求她提出告訴。

法院審酌，李雖有碩士學識，對法治觀念卻是淡薄，無視檢警告誡，犯後否認犯行且未能調解，反控女方為何較晚報案，造成對方身心痛苦直至法院審理時，態度依然故我，仍持續傳訊、打電話、傳語音訊息騷擾對方，令該女請求法官加重量刑；法官依多數犯罪責任遞減原則，判處應執行拘役70天，可上訴。

李行 馴鹿寶貝

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