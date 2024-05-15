單親媽經濟拮据 吸毒後用枕頭悶死兒女

新北中和傳出母涉嫌悶死孩子的案件，警方帶回兇嫌蘇女查辦。(記者黃子騰／翻攝)

37歲蘇姓女子12日母親節 當天，帶九歲女兒及六歲兒子入住新北市中和一間汽車旅館，昨天上午疑喝酒吸毒後情緒失控，涉嫌持枕頭將熟睡中的一對兒女悶死，犯案前曾拍下子女熟睡照當成臉書 封面照。警方到場時蘇女恍神呆站在床邊，被捕後情緒不穩定，警方昨晚停止夜間偵詢，今天進一步釐清，依殺人等罪嫌送辦。

警方調查，蘇姓女子曾在百貨公司擔任櫃姐，與前男友生下一子一女，獨自扶養兒女；她經濟不寬裕，但與子女感情融洽，不時在臉書貼出三人出遊照片，還曾自行設計遊戲，鼓勵小孩專心學習。

今年2月間，蘇女祖母罹患癌症，她為照顧患病祖母辭去櫃姐工作返家照顧，近四個多月來完全沒有收入，拮据生活雪上加霜；蘇女疑似壓力過大，曾有兩次輕生紀錄。

本月12日母親節當天深夜11時，蘇女搭計程車帶兒女入住中和區一家汽車旅館，隔天周一上午8時，她透過校園通App向老師替小孩請假兩天，稱要帶孩子回南部探親，實際上一直與兩名小孩待在旅館。蘇女的徐姓女密友曾帶餐點前往探視，見兩名孩童在房內開心玩耍無異狀，但蘇女情緒顯得十分不穩定。

徐女擔心出事，昨天下午1時許再度帶著餐點前往旅館探視，進房發現兩名幼童躺在床上被棉被包裹，全身冰冷無生命跡象，立即通知旅館工作人員協助報警。

中和警方獲報到場，發現蘇女神情恍惚呆站在床邊，桌上擺著空酒瓶及K他命毒品 。當時蘇女表示因生活及經濟壓力過大，昨天上午喝酒及吸食K他命後一時情緒失控，持枕頭悶死兩名子女。

警方發現蘇女前晚曾拍下兒女熟睡畫面做為臉書封面照，隔天上午卻狠心殺害兩人。蘇女父親接獲警方通知趕到，得知女兒親手殺害原本活潑可愛的兩名孫子，雙手猛捶房內櫃子，望著遺體放聲痛哭。