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律師變軍師 16律師幫詐團辯護、洩密遭起訴

記者房荷庭、林孟潔、張議晨／台北14日電
律師鄭鴻威涉洩密給詐團首腦遭檢方聲押獲准。(本報資料照片)
律師鄭鴻威涉洩密給詐團首腦遭檢方聲押獲准。(本報資料照片)

律師鄭鴻威涉與詐團合作，由鄭替落網車手安排辯護人，接受派案律師再藉陪同偵訊或法院聲押閱卷機會，記錄並洩漏偵查祕密給詐團上游。台北地檢署昨依洩密、組織犯罪及洗錢等罪，起訴鄭鴻威等16名律師、鄭的法務助理林佳毅與會計師李昊承。

鄭鴻威僅坦承部分洩密犯行，矢口否認洗錢與組織犯罪，檢方建請法院對鄭從重量處應執行9年以上之刑；16名律師涉違反律師法及律師倫理規範部分，簽分律他案調查，移付律師懲戒委員會懲戒。

起訴指出，律師黃耕鴻和楊雅涵去年共同擔任某詐團車手辯護人時，黃無故以自備錄音設備竊錄偵查庭開庭過程不公開活動，傳送錄音檔給楊雅涵。

檢方查出，鄭鴻威去年加入連柏瑋所屬「銀河車隊–美國」犯罪集團，負責處理車手遭檢警查緝後相關法律事務，由鄭派案給律師，替車手安排辯護人，扮演詐團軍師。

辯護人陪偵時，涉在現場監視車手是否供出上游成員，取得偵查筆錄內容，掌握車手是否遭羈押及扣案之贓款數額，再告知詐團成員管控風險、調派人力及認列虧損，維持詐團運作。

檢方指控，鄭鴻威使用李昊承銀行帳戶及虛擬貨幣錢包地址，收受詐團支付報酬共1270萬4901元(台幣，下同，約38.9萬美元)，李從中收取53萬8401元報酬，涉嫌洗錢。

15名涉案律師經鄭鴻威或林佳毅派案，每次陪偵可賺取3.5萬至4萬元，涉嫌洩密次數從3次至24次不等。

除了鄭鴻威，另15名遭起訴律師為楊雅涵、李明潔、張作詮、朱一品、黃耕鴻、賴季倉、曾彥鈞、官厚賢、廖瑞銓、陳漢笙、蔡崇聖、鍾璨鴻、李佳玟、林聰豪和湯建軒。

此外，昨日開庭時，檢察官指鄭鴻威把部分款項藏在橋頭地方法院法官石育恩辦公室內，此部分調查中；鄭鴻威稱是購屋工程款，與本案無關。

橋頭地院表示，此案石育恩未經檢方列關係人偵訊，石也未曾審理鄭鴻威擔任辯護人案件，但本於毋枉毋縱，即刻進行內部調查。

據了解，檢察官昨爆出鄭曾拿錢給石育恩，石立即將與鄭對話紀錄交院方自清，強調未涉任何不法。

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