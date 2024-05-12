前台南縣議長 吳健保假釋出獄

台南高分院昨裁定吳健保假釋中付保護管束，預定下周出監。本報系資料照片

台南縣議會前議長吳健保 因職棒假球案被判刑定讞，2014年發監前潛逃菲律賓，2019年被押解返台服刑，法院計算吳過去當議長時盜採砂石案的貪汙案刑期，裁定應執行十年徒刑，吳服刑多年後聲請假釋，法務部矯正署已核准，最快明天出監，當天須向觀護人報到。

台南高分院指出，吳健保因貪汙等數罪經判決確定，送監執行，台南高分檢依規定向高分院聲請，法院裁定吳男健保假釋付保護管束。

吳健保（73歲）因被控2007年操縱職棒中信鯨三名球員打假球，被判刑二年、罰金22萬元台幣定讞；服刑獲假釋後，又與綽號「雨刷」的組頭蔡政宜操控兄弟象、中信鯨及La New熊球員打假球，成為著名的「黑象事件」。

台灣高等法院2014年依詐欺罪判吳健保3年2月徒刑，另有判刑2年3月部分得易科罰金，全案定讞；吳男服刑前潛逃菲律賓被通緝，逃亡五年後，2019年被刑事局押解返台服刑。

吳健保服刑期間爭議不斷，2021年他於台中監獄 服刑，涉買通監獄內高姓科員，每天幫他買早餐送進監所，還讓他每天打電話與外界聯繫，台中地檢署後來搜索中監，依貪汙罪諭知高男十萬元台幣交保。

吳建保另以他患病需洗腎為由，就可易科罰金2年3月部分，聲請繳納246萬元台幣，但遭檢察官駁回，他不服向高院 聲明異議，高院認為，吳男要脅球員配合打假球，重挫台灣「國球」形象，難認易科罰金能獲矯正效果，判決駁回。