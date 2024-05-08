師遭性侵劫殺 兇嫌死刑逆轉判無期 家屬直指「最糟糕判決」

妻子遭兇嫌劉志明殘忍殺害，張介能始終保護愛妻的隨身花布包，把它當作重要證據，沒料事與願違，最終仍等不到被害人的正義。(記者張議晨／攝影)

曾獲特殊優良教師的陳姓退休 女教師，十年前買菜時遭男子劉志明隨機搶劫並性侵殺害，劉在歷審法院都判死刑，但更四審合議庭認定劉不符「情節最重之罪」，逆轉改判無期徒刑，陳女家屬聽到判決，直指「最糟糕判決」，對家屬毫不公平，將上訴到底。

劉志明案發當天騎車帶著鐵槌要去找女友，經過高雄左營哈囉市場，見到陳女開車門，打算搶走車輛代步，卻以鐵鎚重擊女教師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座，涉指侵、強盜2000元台幣後逃逸，案發八小時警方發現陳女陳屍車內。

一審劉志明被依強制性交、強盜殺人等罪判處死刑，其中強制性交部分因檢方、劉志明未上訴確定，劉男發監執行，強盜殺人部分則歷經多次更審，歷審法官都認為劉男手段殘忍，五度判死，褫奪公權終身。

最高法院認為，女教師身上2000元有無遭搶，以及劉志明當時是主觀上否具殺人犯意須善盡調查，判死理由欠缺完備，多次發回高雄高分院更審。

高雄高分院更四審認定，劉志明強盜部分僅有自白，缺其他證據補強，劉男當時是隨機萌生強盜犯意，進而殺害陳女，屬非預謀犯案，不符「情節最重大之罪」。

合議庭依據精神鑑定、量刑評估等調查結果，認為劉志明只要保護因子大於危險因子，再犯就會降低，不能完全排除有更生改善可能，撤銷原判決改判。

陳女丈夫張介能聽聞判決結果，直指劉志明鎖定他妻子後，趁妻子不備下手犯案，「這一切難道都不算計畫性搶奪、殺人嗎？」鑑定報告指劉男性犯罪再犯率52%，法官不顧鑑定結果，劉男47歲犯案，被判無期徒刑，按假釋條件，60多歲就能出獄，法官縱虎歸山，「台灣根本沒有廢死的條件」。