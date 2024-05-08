我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

師遭性侵劫殺 兇嫌死刑逆轉判無期 家屬直指「最糟糕判決」

記者張議晨／高雄8日電
妻子遭兇嫌劉志明殘忍殺害，張介能始終保護愛妻的隨身花布包，把它當作重要證據，沒料事與願違，最終仍等不到被害人的正義。(記者張議晨／攝影)
妻子遭兇嫌劉志明殘忍殺害，張介能始終保護愛妻的隨身花布包，把它當作重要證據，沒料事與願違，最終仍等不到被害人的正義。(記者張議晨／攝影)

曾獲特殊優良教師的陳姓退休女教師，十年前買菜時遭男子劉志明隨機搶劫並性侵殺害，劉在歷審法院都判死刑，但更四審合議庭認定劉不符「情節最重之罪」，逆轉改判無期徒刑，陳女家屬聽到判決，直指「最糟糕判決」，對家屬毫不公平，將上訴到底。

劉志明案發當天騎車帶著鐵槌要去找女友，經過高雄左營哈囉市場，見到陳女開車門，打算搶走車輛代步，卻以鐵鎚重擊女教師頭部，自己坐入駕駛座，再將女教師拖入後座，涉指侵、強盜2000元台幣後逃逸，案發八小時警方發現陳女陳屍車內。

一審劉志明被依強制性交、強盜殺人等罪判處死刑，其中強制性交部分因檢方、劉志明未上訴確定，劉男發監執行，強盜殺人部分則歷經多次更審，歷審法官都認為劉男手段殘忍，五度判死，褫奪公權終身。

最高法院認為，女教師身上2000元有無遭搶，以及劉志明當時是主觀上否具殺人犯意須善盡調查，判死理由欠缺完備，多次發回高雄高分院更審。

高雄高分院更四審認定，劉志明強盜部分僅有自白，缺其他證據補強，劉男當時是隨機萌生強盜犯意，進而殺害陳女，屬非預謀犯案，不符「情節最重大之罪」。

合議庭依據精神鑑定、量刑評估等調查結果，認為劉志明只要保護因子大於危險因子，再犯就會降低，不能完全排除有更生改善可能，撤銷原判決改判。

陳女丈夫張介能聽聞判決結果，直指劉志明鎖定他妻子後，趁妻子不備下手犯案，「這一切難道都不算計畫性搶奪、殺人嗎？」鑑定報告指劉男性犯罪再犯率52%，法官不顧鑑定結果，劉男47歲犯案，被判無期徒刑，按假釋條件，60多歲就能出獄，法官縱虎歸山，「台灣根本沒有廢死的條件」。

退休

上一則

翠玉白菜出借簽收竟無隔板 故宮北院認疏失

下一則

警政監林明佐中美人計？電競前女董座提前300萬交保

延伸閱讀

不只1人受害 澳洲女議員遭陌生人下藥性侵

不只1人受害 澳洲女議員遭陌生人下藥性侵
師鐸獎女師遇劫慘死 兇手5度判死 更四審躲過死刑

師鐸獎女師遇劫慘死 兇手5度判死 更四審躲過死刑
澳洲女議員在自家選區遭下藥性侵 受害人不止一名

澳洲女議員在自家選區遭下藥性侵 受害人不止一名
最接近廢死的世紀辯論 憲法法庭激辯5小時

最接近廢死的世紀辯論 憲法法庭激辯5小時

熱門新聞

有網友在TikTok分享，好市多嘉義店大批人潮，湧向棧板擠得水洩不通，原本堆滿的ARIEL洗衣精貨架一放到地上，瞬間被蜂擁而上的民眾搶購一空，狂搬景象讓網友驚呼「太瘋狂！」。(記者魯永明／翻攝TikTok畫面)

這款洗衣精一落地瘋搶秒殺 好市多嘉義店允改限購

2024-05-03 22:58
已故的余天二女兒余苑綺（右二）丈夫陳鑒（右一）因涉嫌為詐團車手頭遭羈押禁見。（記者林伯東／攝影）

女婿涉詐被逮 余天失蹤孫子孫女找到了 新北社會局曝最新狀況

2024-05-03 05:01
大業實中去年轉型實驗創新學校，致力課程鬆綁，發展AI、雙語國際跨域課程。(大業實中提供)

台灣少子化 為何嘉義這所中學連2年招生爆滿超額

2024-04-30 21:25
貴婦奈奈。(本報資料照片)

貴婦奈奈公婆 名醫黃立雄夫妻涉詐逃加拿大 遭驅逐將返台

2024-05-02 08:38
台中市消防局在今天凌晨獲報，一名男子在汽車旅館身體不適，救護車到場時，男子已無生命跡象，醫院宣告到院前死亡。圖／本報資料照

台中已婚大叔豪華汽車旅館丟命 同房輕熟女急求助消防局

2024-05-01 15:20
傳國民黨辦晚宴邀俄羅斯外交官，引發歐美駐台代表抵制。國民黨主席朱立倫表示，最近的活動是有一些歐盟國家表達對俄羅斯的意見，國民黨都尊重。(中央社)

國民黨晚宴邀俄遭歐美代表抵制 朱立倫：會妥適處理

2024-05-05 16:30

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了