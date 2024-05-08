疑電線走火釀禍 台中大樓半夜火警 父折返救女兒雙亡

台中市西屯區瑞聯天地大樓傳出火警，游姓屋主與其11歲女兒命喪火窟。(記者陳宏睿／翻攝)

台中西屯區「瑞聯天地」大樓昨天凌晨傳出火警，起火八樓火勢猛烈，消防隊出動雲梯車救出14歲游姓少年，但游姓屋主與11歲女兒逃生不及，嗆死在廁所內，游妻透露，當時丈夫發現客廳電視後方起火，但聽到女兒尖叫折返救人，沒想到卻發生憾事。

游姓男子與張姓妻子在梧棲區鐵工廠任職，因經濟狀況不佳，與14歲兒子、11歲女兒同住「瑞聯天地」大樓，昨天凌晨1時許，游男發現客廳電視後方有火光，趕緊叫醒妻兒逃生，逃離過程聽到女兒尖叫，才知兒子、女兒都沒跟上，游男丟手機給妻子說「趕快報警」，隨後跑進火場。

消防局獲報抵達火場時，游家長子在主臥室廁所窗台求助，被雲梯車救下，當時游妻已逃出，詢問兒子「爸爸呢」？兒子回答「還在裡面」。消防員後來發現游男與小女兒已倒臥在客廳廁所內，送醫不治身亡。

除了游家之外，住十樓的鍾姓女子、邱姓男子兩人也遭波及，其中鍾女傷勢嚴重，在加護病房插管治療。游家長子手臂、背部都有燒燙傷，也在醫院治療。

台中地檢署昨天相驗，判定游男與女兒是因窒息身亡，起火原因由消防局火調科調查，燃燒面積約60平方公尺，不排除電線走火釀禍。

台中市民政局指出，市長盧秀燕十分關心此案，第一時間委由區公所、里長提供游妻1萬元慰問金，另協助申請死亡救助、重傷救助、安遷救助金，總計54萬元，評估轉介家庭中心後續協助。全案受火警影響住戶共七人，受災戶若有毀損物品需清運，可通知里長或里幹事代為轉達，清潔隊會到場協助。