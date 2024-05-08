警政監林明佐中美人計？電競前女董座提前300萬交保

三線二星警政監林明佐涉犯貪汙、洩密等罪嫌已被聲押禁見。(本報資料照片)

台中地檢署偵辦刑事局警政監林明佐涉嫌貪汙、洩密等罪嫌，3日已將他聲押禁見獲准，鏡周刊今報導林明佐中了電競聯盟前董事長徐培菁美人計，洩漏檢警偵辦博弈集團行動給徐，並懷疑徐也是集團共犯，2日搜索林明佐前一天，就已先傳徐女到案，依涉嫌賭博、洗錢罪等命300萬元(台幣，以下同)重保。

中檢查出，林明佐擔任台中市刑大大隊長期間和博弈集團交往密切，提前將檢警偵辦行動洩密，讓對方提前轉移據點，導致檢警搜索行動大大不如預期，5月2日指揮廉政署搜索林明佐刑事局警政監辦公室、住處，分別在他戶頭發現2000多萬元現金、家中藏有上百萬現金。

檢方2日將林明佐帶回廉政署中調組漏夜複訊至3日上午，依組織、洩密，貪汙等六重罪將他聲押獲准；由於林明佐是三線二星警界高官，事涉敏感，檢廉偵辦過程也刻意不讓他曝光，聲押成功後立即火速上囚車載往台中看守所。

周刊今指出，林明佐疑中了美人計，和電競聯盟前董事長徐培菁互以老公、老婆相稱，林還會向徐洩漏警方偵辦博弈集團細節、動向，讓徐女得以和博弈集團回報。

對此，中檢今就周刊點名博弈集團未證實，但僅表示5月1日已先傳徐女到案，認定她涉犯洗錢、賭博等罪嫌嫌疑重大，命她300萬元交保候傳。

另中檢昨天針對博弈集團兵分14路搜索，已赴集團位於南屯區的招待所等處執行，扣得現金、名表、名車等證物，昨晚帶回12人至今仍在複訊中。