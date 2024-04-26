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指黃國昌在教室硬上女學生 周玉蔻判賠30萬

記者林孟潔／台北26日電
媒體人周玉蔻（圖）在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，被提告判賠30萬元台幣。（本報資料照片）
媒體人周玉蔻（圖）在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，被提告判賠30萬元台幣。（本報資料照片）

媒體人周玉蔻去年在臉書指控民眾黨新科立委黃國昌「在教室硬上女學生」，黃國昌反嗆對方惡意捏造、下流，並提告求償100萬元（台幣，下同，約3.07萬美元）、刪除文章並刊登判決主文，雙方調解破局，台北地方法院昨天判周玉蔻應賠償30萬元，並移除貼文。

民眾黨主席柯文哲參加「館長」陳之漢直播專訪時，談及司法改革議題時說道，「最快的方法找黃國昌當法務部長就好了」；周玉蔻去年6月10日在臉書貼文，指「黃國昌若是做了『柯總統』的法務部長，當年在教室裡被他『硬上』的女學生，會不會效法鍾沛君召開記者會控訴色狼部長啊？（嚇死人）」。

黃國昌認為周玉蔻指控不實，提告求償100萬元。台北地院曾勸諭雙方和解，但周玉蔻擬好聲明書，卻被黃國昌認為「沒有道歉」不同意和解。

周玉蔻曾受訪指出，她為了和解所擬的聲明稿已盡她最大誠意，她不想再與年紀差那麼多的黃國昌爭辯，並勸黃國昌要把心胸放寬，要爭取更大的政治舞台，應要有寬大的心胸，接受更多的批評和評論。

台北地院指出，周玉蔻的言論是針對黃國昌擔任大學教授時期，曾在校園對學生妨害性自主，屬於客觀事實陳述，而非主觀意見表達，對黃國昌名譽影響巨大；周玉蔻身為資深媒體人，是具影響力的公眾人物，貼文前應嚴謹周密的查證。

法院指出，周玉蔻提出的媒體報導，消息來源是未具名的周刊爆料，報導內容是指黃國昌曾和學生交往，與妨害性自主有所差別，報導中黃國昌明確表示，「我從來沒有用過老師的權勢，去跟女學生發生不正當的關係」，不足以認定周玉蔻發表貼文前已嚴謹查證。

台北地院認為，周玉蔻文章已經侵害黃國昌名譽，審酌一切情狀，認定周玉蔻應賠償黃國昌30萬元，並刪除臉書貼文，回復名譽。

臉書 柯文哲

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