網戀遭詐6萬美元 旅美女跨海提告

北市文山一警方在星巴克逮捕詐欺收水手蕭姓男子和主嫌陳姓男子。(記者翁至成／翻攝)

陳姓男子自稱旅外工程師上網交友，讓台灣移民 美國的關姓女子陷入熱戀，以家人生病、投資 失利騙走200萬元台幣(約6萬美元)，關委託在台律師報案。警方假扮關的親友約在台北市面交現金，本月逮捕陳姓、蕭姓男子依詐欺罪嫌移送，檢方命陳、蕭各8萬、5萬元台幣交保，陳因無人擔保，聲押獲准。

警方調查，24歲陳姓男子無業，曾被查獲毒品案，利用微信「附近的人」功能定位美國東岸一帶，去年11月搜尋到台灣移民美國45歲關姓女子加好友，使用帥哥照，自稱科技公司工程師，常外派大陸、香港 、澳門及美國、日本、東南亞等國工作，因年紀不小，想找另一半穩定下來。

陳每天傳訊息噓寒問暖，表示要到美國見面，關以為遇到真愛，一個月後開始交往，雙方互稱「老公」、「老婆」。陳稱家人生病、投資失利，騙關匯款十多筆共6萬美元，今年2月，又稱因犯罪被押在柬埔寨，需6萬美元贖金才能脫身。

關起疑，上網以對方姓名及照片詢問，經網友回覆是詐騙，她質問陳，陳稱假造身分有苦衷，因被關在柬埔寨，誰都不敢信，才用假身分，並秀出自己身分證，關立刻截圖，委託在台律師報案。

台北市文山一警分局追查，請關配合傳訊給陳，稱請親友面交，員警假扮關的親友赴約，以暗語確認身分，逮捕取款的23歲蕭姓男子及店外把風監控的陳。陳坦承上網交友行騙，稱上網以3萬元台幣酬勞找蕭取款；蕭稱上網應徵高薪工作，不知是當詐騙車手。

警方清查贓款金流，多匯至大陸、香港的銀行帳戶，其中5400美元匯到陳的郵局帳戶，已花費殆盡。