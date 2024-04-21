陸正案死囚邱和順 520後可能獲再審 法官：確信才判死

死囚邱和順(中左)被認定是男童陸正撕票案主謀，遭關押長達36年，高檢署最近召開審查會，針對新事證進行檢視調查，不排除替邱和順啟動再審程序。(本報資料照片)

台灣司法史上等待死刑執行最長的囚犯邱和順，迄今服刑長達36年，高檢署上個月再次召開審查會，針對邱和順救援團隊近來提出「發現新事實新證據」討論，知情人士說，檢方有意替邱和順之利益聲請再審，若真如此，邱和順有望成為賴政府上任後，首位獲啟動再審程序的死囚。

司法實務上，再審制度是在救濟原確定裁判認定事實錯誤而設，而聲請再審必須具備法定的再審理由。邱和順被控涉及男童陸正撕票等案，2011年被判死刑定讞，義務律師團聲請四次再審、皆遭法院駁回，連檢察總長提非常上訴亦遭駁回，顯見確定判決欲透過非常救濟程序推翻，極其嚴格。

高檢署證實，3月間確實有針對邱和順個案開過審查會，但審查會討論內容依規定必須保密，書面資料也都是「密件」，因此無法透露「新事實或新證據」是什麼，但檢察官對於受判決人之利益，一定會詳盡調查，目前還沒有定案。據指出，審查小組成立以來，雖受理逾50起聲請案，但僅有4件成功通過審查。

儘管本月23日憲法法庭將就死刑是否違憲行言詞辯論，但結局仍是未定數。如今可以讓邱和順「活著出來」的關鍵，除總統特赦外，高檢署「辦理有罪確定審查委員會」為邱和順之利益聲請再審，或許是唯二救濟管道。

1987年男童陸正遭綁架，同年女保險 業務員柯洪玉蘭也被分屍，邱和順被控為主嫌，從一審至11次更審都判死刑，最高法院2011年駁回邱上訴定讞。邱除多次提再審、釋憲，前檢察總長顏大和也提過非常上訴，皆遭駁。民間團體試圖替邱平反，承審法官表示，所有的疑點已在判決中交代，沒有確信不會判死。

民間司改會認為，邱和順是被虛構情節而判死刑，不過，高等法院更11審勘驗邱和順1988年10月9日、10日、16日筆錄，未發現有刑求之事，也無證據證明有違背當時法令取供情事，法官認為不能為了幫人脫罪，就用上各種手段來挑剔瑕疵、顛倒黑白。