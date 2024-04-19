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台中虐童案 保母虐死1歲「小桃子」 不認罪判9年

記者曾健祐／台中19日電
小桃子的診斷書指出，有創傷性硬腦膜下出血，中樞神經衰竭、呼吸衰竭，12月2日死亡逝世。（本報資料照片）
小桃子的診斷書指出，有創傷性硬腦膜下出血，中樞神經衰竭、呼吸衰竭，12月2日死亡逝世。（本報資料照片）

台中清水區蔡姓保母前年痛毆一歲姚姓女童「小桃子」導致顱內出血死亡，台中地院國民法官考量蔡女有改過遷善可能，依傷害致死等罪判刑九年三月；姚童母親泣訴蔡女是殺人兇手，喪女後至今身心都被掏空，得知宣判結果沉痛地說「對台灣司法好失望」。

法院依成年人故意對兒童犯傷害罪、傷害致死罪，各判蔡女三月、九年徒刑，蔡女聽判後掩面痛哭，坐在被告席上一度無法起身。

2022年11月，檢方獲報有女童受虐性腦傷，認定蔡女是主要照顧者涉有重嫌，拘提羈押迄今，女童同年12月2日傷重死亡。檢方查出，蔡女案發後立刻刪除監視器畫面滅證。

法院審理期間，蔡女否認犯行，辯稱自己有三名子女、房貸壓力，沒有傷害女童斷送工作的動機，主張無罪；檢察官張凱傑、黃芝瑋建議法院對蔡量處13年六月至15年六月徒刑。

昨審理時，姚童父親沉痛說，自己是職業軍人在空軍服役，特別珍惜休假回家陪女兒時間，對小孩付出比誰都要多，案發後一直強撐著自己無處宣洩，只能在留守部隊獨自一人時，不斷問自己「我的女兒在哪裡？」原本幸福的一家三口就這樣破滅了，他甚至一度想逃離、不敢面對這個家。

姚童母親在臉書發文表示，孩子失去生命，蔡女卻只判九年，四、五年後即可假釋出獄，沒有真正遇過失去孩子的人，永遠無法懂體會他們有多痛。

「保母就是殺人兇手！」姚妻當庭怒斥崩潰痛哭，她強忍眼淚一邊啜泣說，這是他們第一個孩子，一心只想女兒平安、健康長大，這個平凡的願望竟就遭保母殺死了，她歷經女兒受虐腦傷後兩次手術，病況一天比一天差，過世後遺體還要解剖，目睹女兒大腦被切開、臟器被拿出來，多希望自己代替她去承受這些痛苦。

合議庭考量蔡女家庭狀況、對女童傷害程度，至今僅就私自外出、獨留兒童在家部分跟家屬形式上表達歉意，但若透過較長期徒刑，輔以教化深入反省，學習控制情緒，尙非無改過遷善可能。

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