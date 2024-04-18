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藍營大咖家暴疑僅追蹤未開案 蔣萬安：考量當事人意願

記者林麗玉、鄭媁、屈彥辰、鄒尚謙／台北18日電
藍營要角傳出是家暴慣犯，國民黨文傳會主委李彥秀（中）17日出面回應，強調國民黨上下對於家暴都是零容忍，希望外界不要有過多的揣測或影射。（記者林俊良／攝影）
藍營要角傳出是家暴慣犯，國民黨文傳會主委李彥秀（中）17日出面回應，強調國民黨上下對於家暴都是零容忍，希望外界不要有過多的揣測或影射。（記者林俊良／攝影）

鏡週刊報導，藍營政治家族的國民黨要角爆發家暴醜聞。台北市長蔣萬安表示，家防中心如果評估是非高危險案件，專業人員會納入當事人意願，評估是否開案。外傳社福機關僅追蹤、未開案，北市社會局回應，依個資法及家暴法相關規定應保密，社會局不便對外透露。

國民黨文傳會主委李彥秀則說，從報導內容無從判斷當事人，家暴零容忍，更應該保護受家暴未成年子女個資隱私；也盼外界不要有過多的揣測、影射，避免對受家暴當事人、未成年子女造成二次傷害。

根據報導指出，藍營某大咖「Ｓ」是家暴慣犯，經常動輒羞辱、怒罵妻兒，甚至逼得出身企業望族的妻子「Ｐ」忍不住多次向家暴中心、在地警方通報。

由於該名藍營政界人物傳出居所在北市，蔣萬安表示，任何家暴防治案件都是保密案件，他也呼籲，對於任何形式的家庭暴力，都絕不允許，不管是肢體、言語、心理、精神甚至經濟上的暴力，都絕對依法、依規定現有機制運作。

蔣萬安說，只要接獲通報，一定都是第一時間介入處理，兒童部分，會即刻專案評估介入開案；成人部分，只要是屬於高危險案件，家防中心都會開高危會議，如果經過評估為非高危險案件，也會納入當事人意願做為評估參考。蔣萬安表示，即便最後，非高危險案件專業評估不開案，也會提供相關的協助資源與相關資訊，當事人有任何需求，一定即刻介入協助。

「家暴與肥胖，在DNA上有所關聯。」三軍總醫院精神醫學部主治醫師、研究副院長葉啓斌說，臨床觀察，家暴行為可能是代代相傳，也就是父親打媽媽，孩子長大後，有樣學樣，情緒失控，毆打另一半。再者，在受虐環境下長大的孩子，可能有代謝、飲食障礙等問題，以致身體肥胖，而這樣基因遺傳到下一代身上，讓家暴代代相傳。

衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任李俊宏表示，父母長期爭吵，兒童久處高壓環境，壓力系統過度活化、腎上腺素持續反應，進而疲乏，產生免疫系統異常，連帶影響到基因表現。小鼠實驗證實，有創傷後壓力症候群（PTSD）的老鼠，基因「轉錄與轉譯」異常，遺傳到後續三代。

家暴 國民黨 療養院

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