創意私房80名高級會員有工程師、醫師、軍警 恐將被約談

士林地檢署分案偵辦創意私房非法論壇。（本報資料照片）

藝人黃子佼 握有七部未成年情色影片，影片來源全因他是「創意私房」的高級會員，士林地檢署偵辦溫泉偷拍案追出創意私房，日前分案偵辦。對於是否約談、搜索論壇內所有高級會員，士林地檢署今指出，此案指揮刑事局偵辦中，且涉及兒少案件，相關檢警偵查作為不便說明。

有媒體報導，「創意私房」的高級會員約有80人，職業包含工程師、醫師、老師、軍警等，80個高級會員黃子佼們，依論壇會員結構，除了繳約9千元會費，還要再花錢買才能成為高級會員，或者提供一定數量的「原創影片」才能進階高級會員，因此，可能涉嫌偷拍、妨害性自主、購買不雅影片等犯行，若檢警硬起來追查，將是偵辦重頭戲。

士林地檢署今指出，全案因偷拍案調查創意私房，已由婦幼專組檢察官指揮刑事局偵辦，因偵辦動態加上兒紹案件，相關偵查作為尚不便對外說明、證實或澄清。

檢方曾查出綽號「老馬」的男子2012年經營論壇，向美國申租網域空間，販售偷拍性影像或未同意外流的影片，甚至還有未成年相關影像，網站存大量偷拍影片，且用「菜色」分級，有5千多名會員，黃子佼則是高級會員。國小老師林清安為老馬的帳房，協助販賣未成年偷拍影像，獲利481萬元（約15萬美元），遭判刑6年10月。