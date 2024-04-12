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私訊電視台女主播罵腦殘破麻 警謊稱「帳號被盜」下場慘

記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市警察局外觀。(竹市府提供)
新竹市警察局外觀。(竹市府提供)

台灣三立電視台主播馬郁雯日前在立法院採訪時，對民眾黨立委黃國昌直播募款提出質疑，她不滿臉書粉專遭網友留言謾罵，並查出新竹市警察局法制科許姓員警私訊罵她「腦殘的破麻」。該名員警原本向市警局稱「帳號被盜」並報案，案件經偵辦後，員警才坦承說謊，市警局今天表示重懲許姓員警記大過處分，並調整服務單位。

據了解，該名被指私訊馬郁雯不堪入目字眼的許姓警員，在新竹市警察局法制科服務，平時表現工作正常，為人也很斯文，警察局不少同仁得知此事，相當意外。未料一開始自稱是帳號被盜，卻是因為心虛不敢說實話，如今被重懲還得被移送誣告。

新竹市警察局今天指出，警察局法制科許姓警員日前至主播馬姓記者臉書私訊不雅文字，立即啟動行政調查，多次訪談當事人，但許員聲稱帳號遭盜用。本局為求審慎，盡速釐清事實，與刑事警察局共組專案小組積極調閱資料分析，並主動報請地檢署指揮偵辦，始突破許員心防，坦承是其所為。

市警局指出，此案調查之初許員是因擔心究責，謊稱帳號遭盜用，經警察局調查釐清事實真相，許員涉嫌誣告等罪，全案將移請新竹地方檢察署偵辦。由於此案影響警譽，情節重大，從重核予許員記一大過及記過一次處分，調整服務單位，並追究相關人員考核監督不周責任，以維警紀。

新竹市警察局長邱紹洲說，對於許員不當行為，深表歉意，警察局秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」態度，展現維護警譽決心，並持續加強教育員警法紀觀念，勿因個人情緒而有不當言論，避免類似情事再度發生。

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