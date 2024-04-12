黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

藝人黃子佼 涉性侵風波持續燒，網紅「德州 媽媽」12日早上透露受害者已建群組，也找了律師代為發聲，12日傍晚則分享一段黃子佼邀受害者拍照的語音內容，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。

德州媽媽公開一段語音，寫道：「影片為黃子佼如何勸說少女全裸拍攝」，當時受害者看到黃子佼傳的範本後，覺得尺度過大，黃子佼則表示「還好啊」、「就是創作」，而在受害者猶豫時，他表達「同理心」，說道「我能夠理解，就像妳也能夠理解我創作的想法是什麼」，持續要說服對方。黃子佼強調是藝術，還跟對方說「我相信妳剛剛看了圖也會有一種，哇！就是…很美，只是…應該不會有一種情色的感覺。你會覺得是一種很奇妙的人體畫面跟呈現跟那個線條，我覺得啦。」

還有另一名女生則去拍雜誌，當時她剛滿18歲，在友人陪同下去面試，黃子佼詢問她尺度，她表示可以到「二截式泳衣」，黃則問「內衣不行嗎」，甚至還笑問她「妳也不是處女了吧？」除了提出問題，黃子佼直指她沒企圖心，並跟她說「上一個進來的女生條件沒妳好，但她全脫了。」

對此，台北市臨床心理師公會理事長吳孟璋表示，在拍攝藝術攝影、藝術電影時，若其中一方有權勢不對等的情況，確實地位較弱的一方，容易在哄騙之下半推半就，忽略自身情緒，或是隱忍不敢說出心中的不適感受、無法喊停。

類似以藝術之名行誘拍之實的案例並不少見。吳孟璋表示，對於被攝者而言，在被拍攝時應重視自己的感受，包括情緒、生理以及對環境不舒服的感受，一旦稍有不適建議盡快提出，要求立刻停止拍攝。