台驊投控爆內線交易 「航海王」顏益財交保

台驊投控董事長顏益財涉內線交易交保。(記者許正宏／攝影)

有「航海王」稱號的台灣上市公司台驊投控董事長顏益財與董事許俊輝，被控在半導體大廠大聯大收購台驊股權前，用人頭進場買進股票，不法獲利近200萬元（台幣，下同，約6.2萬美元），涉及內線交易；調查局台北市調查處昨天搜索約談11人到案，台北地檢署漏夜複訊後，今晨依違反證交法命顏益財交保500萬元（約15萬美元）、許俊輝交保200萬元（約6.2萬美元），限制出境。

檢調查出，顏益財是透過友人帳戶買股，他到案時否認不法，但相關人頭均指證帳戶交給顏使用，證詞對顏不利。檢調分析資金發現，顏的人頭戶大多居住在南部，而股票下單的IP位置卻顯示在台驊總部，證據與證人證詞相符，認定顏涉及內線交易。

縱橫海運界逾40年的台驊董座顏益財，不僅是亞洲首家橫跨海、空、陸、鐵、倉儲等物流全解方的貨代業，近年毛利率也多在17%以上，穩居貨代業之冠。顏早在 2017年就大膽參與陽明私募和增資，2021年台驊光前兩季營收就達171億元，EPS更寫下16.62元驚人成績，超過萬海和長榮 ，成為真正的航海王。

至於許旭輝來頭也不小，1992年他從雲林北上闖蕩，投入承攬業發展，他發現國際貿易中，一條龍的物流供應鏈整合，鮮少業者願意切入，看準商機打算創業，但因缺乏資金，第一桶金還是來自青年創業貸款 ，創立台灣航空貨運承攬公司，成為目前國內航空物流領頭羊，並結盟台驊國際，成為台驊投控旗下一員，客戶幾乎都是國內大咖業者。

檢調發現，2020年5月28八日，台驊在公開資訊觀測站公告，大聯大投資 控股公司宣布收購台驊控股5%至20的普通股，顏益財利用身為內部人優勢，將利多消息報給許旭輝共5組人，相關人在禁止交易期間，利用可控制的人頭帳戶交易台驊股票。