16偷渡客關密艙一度缺氧命危 蒙古籍貨輪4船員殺人未遂起訴

蒙古籍貨輪「鑽石206號」載16名偷渡客鎖在密艙險釀人命，四船員被依殺人未遂罪起訴。（記者張議晨／翻攝）

蒙古籍貨輪「鑽石206號」去年底搭載16名越南 籍偷渡客 來台，關在密艙內，一度缺氧造成偷渡客命危，高雄地檢署昨依殺人未遂罪嫌起訴四名船員；其中郭姓船員當時交保後重操舊業，參與上月30日偵破的另一起人蛇偷渡案，兩案疑是同一集團所為，檢方複訊後聲押五人獲准。

檢方調查，54歲林男與64歲鄭姓、34歲黃姓、71歲郭姓男子，去年12月8日下午2時許駕駛「鑽石206號」貨船從高雄港出海，行駛至大陸沿海接駁越南籍十男、六女上船。船隻接近台灣海域，林男讓16人躲進密艙，計畫偷渡上岸。

但密艙僅有兩個直徑九公分通風孔，16人擠在裡面一度「缺氧」，為了躲避查緝，林還以紙盒遮擋通風口，有偷渡客為求生猛力拍打船艙，引起登檢的海巡人員注意，打開船艙救人。

密艙不通風又因烈陽照射，獲救男女幾乎全脫掉上衣，一爬上甲板隨即癱軟倒地，其中一名阮姓女子一度休克，送醫才撿回一命。

檢方當時聲押林姓船長獲准，其餘三人交保並限制出境、出海，昨天起訴，林姓船長移審法院後以20萬元台幣（約6200美元）交保，並限制出境、出海。

當時獲交保的郭男事後仍參與人蛇集團，檢巡上月30日在台南七股攔截「JESSIE（婕西號）」，發現15名越南偷渡客，又查獲郭男涉案，檢方複訊後聲押郭男等五人獲准，擴大追查中。