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兒燙傷未送醫致死 狠父母判刑定讞

記者林孟潔／台北3日電
台中市一對父母次子早產、發展遲緩，四歲身高僅85公分、體重12公斤，兩人不帶兒子早療復健，生病只餵成藥，連兒子嚴重燙傷都不就醫導致喪命。最高法院判父親七年十月、母親七年七月徒刑定讞。圖為兒童示意圖，與本案無關。(本報資料照片)
台中市一對父母次子早產、發展遲緩，四歲身高僅85公分、體重12公斤，兩人不帶兒子早療復健，生病只餵成藥，連兒子嚴重燙傷都不就醫導致喪命。最高法院判父親七年十月、母親七年七月徒刑定讞。圖為兒童示意圖，與本案無關。(本報資料照片)

台中市一對父母次子早產、發展遲緩，四歲身高僅85公分、體重12公斤，兩人不帶兒子早療復健，生病只餵成藥，連兒子嚴重燙傷都不就醫導致喪命。法院發現兩人寧可吹冷氣吹到電費破萬元台幣，也不願付孩子醫藥費，最高法院依成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，判父親七年十月、母親七年七月徒刑定讞，將入獄。

判決指出，這對父母案發前生下三名兒子，次子31周早產出生僅1336公克，自幼遲緩，語言、動作落後同齡孩童，兩人因經濟問題不願花醫療費，未照醫囑帶去回診，2015年帶去打疫苗時，醫師發現男童體重不足。

男童最長一整年沒出過家門，長期教養忽視、醫療不足，四歲仍不會控制排便需穿尿布、無法溝通，大小腿萎縮，呈現長短腳且行走困難，身高僅85公分、體重12公斤。

2018年11月間，男童自行放熱水造成全身32%至三度燒燙傷，母親只擦藥膏、包繃帶沒送醫，隔天父親見兒子傷勢嚴重要打119，母親仍以沒醫藥費為由制止，眼見兒子脫皮、傷勢惡化及虛弱無力，最終休克送醫仍不治。

一審依妨害未滿16歲之人發育罪、成年人故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪，各判七年十月、七年七月。二審調查發現，父母每月上網費破千元，積欠大筆電信費用，租屋處夏季電費單月破萬元，顯是冷氣每天開24小時。

父母經濟不穩，卻不願捨棄電視、上網，寧可不付孩子醫藥費，夏天冷氣吹到電費破萬元，且沉迷網路疏忽照顧孩子，母親還會騙家人忙著帶小孩復健，實際根本沒去醫院。

二審認為父母不提供兒子醫療，連帶出去曬太陽、跑跳都不願意，且兒子燙傷至斷氣24小時內，兩人都在屋內難認不知情，維持一審判決；最高法院駁回上訴，全案定讞。

疫苗 醫療費

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