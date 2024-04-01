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重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

遭妻家暴、在家堆廢物 老翁忍55年離婚判准

記者黃羿馨／新竹即時報導
陳翁妻子疑有強迫症、躁鬱症，喜囤積物品，家中堆滿各式雜物，沒有可以坐下或躺下的空間，居住處又髒又亂。（圖僅示意，與新聞無關）。(記者黃羿馨／攝影)
陳翁妻子疑有強迫症、躁鬱症，喜囤積物品，家中堆滿各式雜物，沒有可以坐下或躺下的空間，居住處又髒又亂。（圖僅示意，與新聞無關）。(記者黃羿馨／攝影)

從知名企業飛利浦公司退休的83歲陳姓老翁，累積超過6000萬元台幣(約188萬美元)資產，但她妻子因疑似罹患躁鬱症，在家中囤積廢棄物，導致陳翁住在雜物中，陳翁礙於面子不肯對外求助，直到遭到妻子言語與肢體家暴，甚至還被迫到清華大學洗澡、上廁所，陳翁最終忍無可忍決定休妻，新竹地院判准，但依法陳翁僅能拿回2500多萬元的財產。

陳翁控訴，他任職於飛利浦公司至退休，退休前月薪21萬元、退休金約900萬元，收入全部交給80歲的妻子張婦管理，兩人結婚55年來，妻子並未善待他，也因妻子有強迫症、躁鬱症，喜囤積物品，家中堆滿各式雜物，沒有可以坐下或躺下的空間，居住處又髒又亂。

陳翁還指出，張婦動輒因細故大吵，對他罵髒話、掐脖子、持塑膠椅毆打，還關閉水表總開關，要他到清華大學洗澡、上廁所，家中不准開電扇、冷氣，常辱罵他是爛人、沒出息、靠妻子吃軟飯，他已無法再繼續承受沒優尊嚴的生活。

女兒出庭作證，家中每一分錢都是父親賺的，然而父親長期被媽媽打，礙於面子，沒辦法對外求救，爸媽的婚姻關係已非常惡化，父親作為一個男人，被家暴這麼多年，訴請離婚只是為了維持他最基本的尊嚴。

法官調查，從飛利浦退休的陳翁，資產累積超過6000萬元，退休金就有900萬元，但這些財產幾乎都在妻子名下，自己名下財產不到900萬元，雖張婦辯稱這6000多萬資產是她理財的成果，但法官不採信，除判准離婚外，經計算夫妻剩餘財產差額為5100多萬元再平分後，陳翁僅能要回2500多萬元的財產。

退休金 家暴

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