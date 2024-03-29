男大生告白失敗持刀揮砍學姊 辯安眠藥吃過多

高雄樹德科大林姓大一男學生（右二）疑因追求同社團大二盧姓學姊不成，涉持美工刀划傷盧女，警詢後依殺人未遂、傷害罪嫌送辦。（記者陳玫伶／攝影）

台灣高雄某科大林姓男大生暗戀同校盧姓學姊，2022年，林男鼓起勇氣約出盧女深夜告白，孰料，兩度拒絕埋下殺機，林趁陪盧返回宿舍時，持暗藏美工刀揮向盧頸部、身體，造成她當場血流如注，所幸及時送醫挽回一命；法院依殺人未遂罪，判林5年8月徒刑；另連同法定代理人，應賠盧165萬5400元（約51,657美元）。

這起大學生情殺案件發生在前年5月5日凌晨0時28分許；案發前4小時，大一生林男預先購買巧克力，透過邱姓友人，終於約出心儀的大二學姊盧女見面，可惜，告白遭受拒絕；林不肯死心，於5月5日0時許，再度透過邱友約盧在該校第一宿舍操場見面，豈料，告白仍是失敗收場。

判決指出，當晚林第二次與盧見面後，雖提議陪同盧等人返回女五舍，但途中林先返男一舍拿取舍監室內的一把美工刀，之後在陪同盧等人行經女二舍樓梯口時，林拿出暗藏美工刀朝盧頸部、前胸及右上臂猛烈揮割數刀，盧當場血流不止，邱見撞趕忙制止，並由另名友人將盧帶離送醫。

案發後20分鐘，警方在宿舍內將林逮捕，林辯稱，因大量服用安眠藥，揮刀當下神智不清，但無殺人犯意；不過，義大醫院函文載明，林揮刀下手猛烈，以致盧傷口深及筋肉層，若非及時送醫搶救，盧恐因出血過多危急性命。

「他說要送我最後一程。」盧在法院審理時證稱，而邱當時現場制止林後，也曾聽林講過「很後悔！沒有送盧一程。」但當下事發突然且場面混亂，現場另名證人並未聽到林說過這兩段話。

合議庭審酌，林在案發前後，雖有腳步不穩精神不濟的表現，但尚且不至於失去辨識能力，並無神智不清情形，案發前，林返回宿舍擅取舍監美工刀充當犯案工具，預謀犯案，且揮刀數次，具有殺人犯意。但卻矢口否認犯行，並未與盧達成調解或賠償，且盧與盧母當庭請求從重量刑，因此判處5年8月徒刑。

此外，對於林殺人未遂造成身心受創，盧向法院提起民事賠償380萬5400元，近日法院判決出爐，林連同法定代理人，應向盧賠償165萬5400元。