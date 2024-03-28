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前東帝士集團總裁陳由豪欠4億 喊價6億拍賣18筆土地

記者王聖藜／台北即時報導
前東帝士總裁陳由豪。（聯合報系資料照片）
前東帝士總裁陳由豪。（聯合報系資料照片）

台灣昔日紅頂商人、前東帝士集團總裁陳由豪逃亡變欠稅大戶，積欠國家綜合所得稅、地價稅逾4億元（約1250萬美元），欠稅案移送法務部行政執行署台北分署執行。台北分署表示，下月2日將拍賣陳由豪名下新北市石碇區、深坑區底價6億（約1876萬美元）的18筆土地。

台北分署預訂2024年4月2日星期二下午3時在分署4樓拍賣室舉辦聯合拍賣會，當天除拍賣陳由豪的土地外，共有30筆土地、2筆建物應買，位於北市的「首泰大直」豪宅也是拍賣物。

台北分署表示，陳由豪所有位於新北市石碇區、深坑區的18筆土地，因陳由豪滯納綜合所得稅、地價稅逾4億元，且出境未歸，於是強力執行，陳由豪被拍賣的18筆土地現為雜木林，面積合計約79.1公頃，分2標拍賣，底價合計6億946萬元。

台北分署說，另名陳姓男子滯納勞、健保費未履行，他的台北市敬業一路上的「首泰大直」豪宅被查封，這間豪宅鄰近美麗華商圈、故宮博物院、 大直河濱公園，高度位於6樓，合計184.66平方公尺，基地持份60.56平方公尺，為4房2廳2衛格局，包含2個平面車位。

台北分署將拍賣的「首泰大直」豪宅。（台北分署提供）
台北分署將拍賣的「首泰大直」豪宅。（台北分署提供）

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