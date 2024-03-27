我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織

狼師獨留小三導生教室性侵 她忍辱18年檢舉指認特徵

記者古和純／高雄即時報導
台灣某國小教師遭控18年前性侵女學生，被該校解聘。教室示意圖。（取材自pexels.com@Dids .）
台灣某國小教師遭控18年前性侵女學生，被該校解聘。教室示意圖。（取材自pexels.com@Dids .）

台灣高雄某國小2017年爆出性醜聞，謝姓男導師遭檢舉於1999年性侵小三女學童，校方性平會決議將謝解聘，謝不服，上訴至最高行政法院後撤銷發回高雄高等行政法院更審，近日判決出爐，仍判謝敗訴。

判決指出，該校2017年接獲畢業女學生檢舉，指稱18年前謝男對她說出含性意味不當言語，甚至於教室性侵；該校獲報後，隨即召開性平會，組成3人調查小組，除詢問兩當事人事發經過，還訪談當年另4名學生，發現謝男對其他學生也有不當言語及肢體行為，經家長投訴後，謝曾自請離校。

性平會訪談受害女學生及謝，兩人不約而同能說出相同時空背景，如謝住家整修一事，並能繪出相同的教室配置圖，且事隔18年，女學生能清楚說出謝生殖器特徵，以及事發當天詳細經過。

女學生表示，謝男當時是她國小三年級的導師，不僅說出「當我的小老婆」、「我的小弟弟要碰妳的小妹妹」等不當言語，曾在她耳朵吹氣或突然靠近臉龐，甚至，於校慶預演日當天，留她一人獨處教室，原本謝在改考卷，突然喚她過去，正對性向她裸露下體，還露出詭異笑容，狼手伸進她私密處。

謝駁斥女學生的說法，當時他因1年多前車禍，腿部粉碎性骨折，僅能做輕微工作，若對女學生性侵，反容易遭推倒讓傷勢更加嚴重；況且，當時隔壁班留值日生，女學生大可向外求救，謝批女方不實指控。

為此，性平會諮詢醫療專家。「無論是否癒合，不會因為腳問題，影響手的活動！」醫師指出，因謝當時是坐在有輪子的椅子上，對裸露下體、將手伸入女方褲子內等行為，腳傷並無妨礙。

此外，遭遇突發狀況，每個人因生活背景不同，反應有個別差異；高高行認為，事發當時，女學生相較謝處於弱勢權力，因驚慌失措或畏懼謝教師身分，而為大聲呼叫，合情合理。況且，女學生當下見謝裸露，拿起勞作縫針想自保，謝才停止行為。

女學生陳述，事後謝曾親口對她說，「如果告訴家長，敢拆我的台，我就給你難看」，之後只要看到謝，女學生就逃躲遠處，由於，女學生因沒有標準管道可以申訴，而後向家長請求轉班，直至近期才用LINE向同學提起這件往事；而至於「拆台」說法，謝表示，這樣的話有可能說過。

最高法院判決發回更審，因原判決將公立學校依教師法第14條第1項各款對教師解聘處分，定性為懲戒處分，論斷性侵害行為已屆滿10年懲處權行使期，構成違法。

高高行審酌，「行為不檢有損失道」為該校解聘謝師的理由，而解聘為學校終止聘約，尚非行政機關單方以高權做出行政處分，自不得另提起撤銷訴訟，對此，謝更審時變更訴訟聲明，改為確認聘任關係存在；高高行認定，該校解聘謝為合法，兩造已無聘任關係，駁回謝上訴。全案仍可上訴。

公立學校 LINE

上一則

貴婦奈奈涉詐騙逃亡海外 加拿大現蹤還受訪

延伸閱讀

林心如回應徐若瑄刷清小三名 聽到大提琴就翻白眼

林心如回應徐若瑄刷清小三名 聽到大提琴就翻白眼
饒舌歌手「吹牛老爹」涉性侵和人口販賣 國安部突襲2處豪宅

饒舌歌手「吹牛老爹」涉性侵和人口販賣 國安部突襲2處豪宅
性騷學生20年 戲曲學院2狼師解聘

性騷學生20年 戲曲學院2狼師解聘
母男友性侵中小學4姊妹 重判15年

母男友性侵中小學4姊妹 重判15年

熱門新聞

男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
CNN報導，台積電海外擴廠面臨人才短缺、東西文化差異等重大挑戰。路透

CNN走訪台積電工廠內部 讚台灣人才是其秘密武器

2024-03-23 15:54
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）被控與隨扈不倫戀，花蓮地院昨判賠。圖／本報系資料照片

台總統府前發言人不倫戀判賠 人夫隨扈痛訴「活在地獄」

2024-03-20 15:19
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
高雄前立委王世雄7年前赴中國接受換肝手術，整體花費約800萬元(約26萬美元)，他身上有著一名28歲年輕人「新鮮的肝」，卻不敵胰臟癌考驗，病逝高雄長庚醫院。(本報資料照)

出身高雄世家 台前立委王世雄癌逝 憾未把父骨灰帶回台

2024-03-21 10:24
前總統馬英九2023年到湖南祭祖，近期則傳出下月登陸的消息。圖為馬英九2023年3月31日由中國國台辦主任宋濤陪同搭高鐵。 (本報資料照片)

馬英九4／1登陸 訪北京是重頭戲 出席祭黃帝陵大典

2024-03-24 22:38

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡