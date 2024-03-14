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新聞評論／紙糊的食安、社安 管理失靈是亂源

社論

從台糖豬肉檢出瘦肉精，到蘇丹紅火燒全台，台灣食安體系已是處處地雷。蘇丹紅辣椒粉進口商「龍海同記」負責人李彥廷，在高雄同一地址成立10家公司，利用政府「查獲違規僅退運」的漏洞，源源不絕地把毒辣椒粉送進台灣。同一時間爆發的保母虐童致死案，手段凶殘令人髮指；當外界把箭頭指向保母及社工時，別忘了衛福部「社會及家庭署」的管理失靈，更是社安破洞的源頭。

細數衛福部處理蘇丹紅的失職，可從三方面檢視。首先，衛福部缺乏維護食安的積極性，稽查表現甚至處處不如地方政府。中國大陸進口辣椒粉近年多次被查出不合格，食藥署卻自去年5月才提高抽查比例，去年底再改為全面逐批查驗，均無結果。這次蘇丹紅事件爆發，是雲林縣府接獲民眾檢舉，然後各縣市紛紛查出相關問題。食藥署先前指責台中市政府公布台糖肉品含西布特羅，甚至暗示是該實驗室誤檢；可見，衛福部只想長袖遮天，而無意面對問題。

其次，是邊境管理的制度不良，使不肖業者不斷利用破口進出。依現行法令，不符安全規範的食品經查出，只須「退運」，並無銷毀或開罰之規定。六、七年前，外界即擔心這會讓不合格食品轉個彎又偷渡回台。當時關務署官員還笑稱「不可能啦！」

第三，政府滿嘴口號，卻忽略魔鬼藏在細節裡。行政院副院長鄭文燦宣稱，目前的防堵機制是「邊境防堵、擴大稽查、及流向追蹤」，說來好聽，卻全是虛招。綠委林淑芬日前即踢爆，僅從Google搜索，就能發現津棧、佳廣的公司登記地至少有九家公司在同一地址，龍海同記也在其中。專責食安的食藥署或高雄衛生局，為何多年來不曾發現可疑而細加追查？

食安體系是紙糊的，社會安全系統也一樣。男童剴剴遭保母以凶殘手段虐死，連移工看了都不忍；但兒福聯盟居間轉介，又安排社工定期訪視，卻視若無睹。這個安置制度，難道一切只事關金錢嗎？兒盟辦理無血緣兒童出養，是衛福部「社家署」許可，但對於男童掉牙、瘀青，卻均採信不合邏輯的瞎掰。

說穿了，食安網與社安網的破漏處處，最大的破口就在「無心」。上層的官員無意建構完善的體系，下面的執行者則虛應故事。從疫苗、快篩的進口，衛福部的薰天僚氣，已說明一切。

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