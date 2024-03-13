保母虐童致死 精神科醫曝施虐者3種人格特質：兩因素釀兒虐事件增

開業精神科醫師楊聰財說，面對兒虐事件，國人應抱持「己所不欲、勿施於人」的態度，遇到兒虐事件時，不要置身事外，應盡速通報相關單位，救救孩子一命。示意圖。（本報資料照片）

台灣1歲男童「剴剴」（化名）遭到劉姓保母施虐致死，令人痛心。據男童家屬控訴，男童24小時被劉姓保母包得宛如木乃伊，並綁在椅腳，連睡覺都只能站著，每天只喝一、兩杯餿水充飢，牙齒被打到剩8顆且還有缺損，下體被燒到黑，指甲都被拔光，還被塞進水桶折疊玩弄，甚至拍照。

開業精神科醫師楊聰財表示，虐待兒童是種「極其令人痛心」的事，其中可能的三種人格類型，首先施虐者可能有人格障礙、精神疾病或情緒問題等心理精神狀態，經研究發現，部分施虐者屬於病態人格，其沒有同理心、不尊重人，他們無法適當地處理壓力和情緒，從而導致對兒童虐待。

其次，虐待兒童的人可能在自己童年時期，同樣是受到虐待或忽視的受害者，他們可能沒有得到適當的支持和幫助，導致他們在成年後，由被虐者轉換成施虐者，對下一代進行虐待。

第三種，部分施虐者虐待兒童，是為了滿足他們的依賴和控制需求，他們可能將兒童視為物品，而不是具有獨立人格的個體，並試圖通過控制，他們來滿足自己的需求。

楊聰財說，兒虐事件同時也受到兩大因素影響，包括家庭環境，特別在不穩定的家庭環境，如有家庭暴力，或是藥物、毒品 、酒精濫用等，甚至是家庭經濟貧困、缺乏社會支援網路等，都可能增加虐童的風險。另一是文化和社會因素，如對家庭私密性的過度尊重、對父權的過度推崇、社會對家庭內部事務干預的忌諱等，都可能增加兒虐事件的發生機會。

楊聰財說，面對兒虐事件，國人應抱持「己所不欲、勿施於人」的態度，多尊重孩子，富有同情心，遇到兒虐事件時，不要置身事外，應盡速通報相關單位，救救孩子一命。