基隆撞警案 嫌犯30分鐘釀3死 警：疑吸毒致幻

34歲簡姓男子駕車衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成警員蘇昱鴻身亡，分駐所1日招魂，所長鄧毓薰（右）哭喊「昱鴻勤務結束，一路好走」，令人鼻酸。（記者林澔一／攝影）

34歲簡姓男子2月29日竊車開上台62線，先撞死巡路員，再衝入基隆市警第三分局八堵分駐所，造成警員一死一傷，簡男隨即棄車逃逸，卻在鐵軌上遭列車撞死；簡男從竊車到造成三死一傷命案僅約半小時，疑似刻意找警察犯案。警政署長黃明昭譴責簡男罪大惡極，不可原諒，也提醒警員提高警覺。

檢警調查，簡姓男子29日晚約9時40分在新北市貢寮區澳底漁港，趁小貨車主未注意時涉嫌把車開走，開上台62線東西向快速道路往基隆方向，9時56分在16.6公里處追撞騎公務機車的巡路員劉冠群，劉被撞後人車摔落約兩層樓高的邊坡，傷重不治。

簡男10時再開車衝進基隆市警第三分局八堵分駐所，撞上正在值班台的警員蘇昱鴻和女警廖訢恬，造成蘇昱鴻死亡、廖訢恬輕傷，簡男案發後棄車，穿著內褲奔逃，並循附近鐵道逃逸，約10時10分在離分駐所約500公尺處，跳下暖暖平交道，被4248次區間車撞擊，當場死亡。

蘇昱鴻年僅24歲，去年10月才分發到三分局。蘇父說，「我兒子這麼年輕就殉職，無法接受，盼警方查明，一定要依法處理，還我兒子公道」。

巡路員劉冠群父親得知兒子不幸後悲慟地說，「我兒子35歲，但年輕警察才24歲，比我們還慘」。據指出，劉冠群穿著反光背心執行公務，警方一度推判劉可能被犯嫌誤認為警察，才被報復。

簡男是新北貢寮區人，有哥哥和姊姊，家中排行老三，四處打零工維生，警方追查簡男為何駕車撞進分駐所，簡母見到警察登門嚇一跳，得知兒子開車撞進分駐所，撞死人後最後自己也喪命，難過到說不出話來，直言「對不起警察！」。

簡母提到，兒子最近精神狀況不好，疑似出現幻聽、幻覺、自言自語等症狀，過年前有去看醫生，也有服用精神科醫師開立的藥物。但沒想到前晚8點多，她聽到兒子突然大叫一聲後，只穿著內褲跑出屋外，不知去向。

檢察官1日下午相驗簡男遺體，簡母和其哥哥到場，媒體問「妳兒子害了兩條人命要不要道歉？」兩人都沒有回應。簡男鄰居感嘆，簡男父親已過世，他與哥哥、妹妹由媽媽打零工辛苦帶大，「他的媽媽真的很辛苦」，希望外界不要太苛責。

警方指出，家人發現他行為舉止怪異，盼就醫改善，真的不知他會撞死警察，也感到非常意外，很吃驚他會有這麼激烈手段。