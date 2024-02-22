自稱「鳥類訓練師」揪團性愛轟趴 台南7男3女大戰

去年8月24日7男3女在台南中西區民宿徹夜狂歡時，警方聞風找上門，當場逮捕來不及著衣7男3女。（圖／讀者提供）

50歲張姓男子與56歲范姓女友經社群軟體廣邀全台單男，參與「大風吹」性愛轟趴，每人約收取3000元（台幣，下同）不等費用，去年8月24日台南中西區民宿 徹夜狂歡時，警方聞風找上門，當場逮捕來不及著衣7男3女，台南地院認張、范女共同犯圖利容留性交罪各處6月、5月，可易科罰金。

檢警調查，張以手機通訊軟體LINE成立「麻辣香腸團購生活網」群組，另在通訊軟體「X」（原推特）成立群組，張、范女分別以暱稱在兩群組發布「8/24台南(四)鳥類訓練師、人妻情慾按摩師、gg修復師、足療師、歡淫單男一起來體驗、大風吹…」、「8月24日單男等我們、多人三小時不限次數3300、飲料毛巾套套潤滑劑現場準備…」等暗示舉辦性愛派對訊息。兩人以私訊向洽詢網友說明性愛派對時間、地點及費用為3000元至3300元不等訊息。

另與李、張、葉等3名女子聯繫，以不用支付參加費用，並可與均分男性參加者所繳交的報名費，扣除租屋、用品等費用後的利潤 為代價，邀約3女參加俗稱「大風吹」性愛派對，媒介3女與付費參加男子性交營利。

去年8月24日下午3時許起，張男租用中西區巷弄內民宿作為場地，計有黃姓等7名男子報名參與性愛派對，與李女等3女狂歡性交。

警方得知訊息後，當晚8時30分許，持台南地院搜索票前往搜索，當場查獲7男3女，並扣得保險 套256個、保險指套191個、潤滑劑7瓶及現金4萬6300元等物。

台南地院審酌，張及范女2人不思循正途營利，透過網際網路方式招攬男客後，媒介、容留成年女子與男客從事性交易，來獲取不法利益，敗壞社會善良風俗，所為實不可取。惟念2人犯罪後均坦承犯行，具有悔意，態度尚可，認張、范女共同犯圖利容留性交罪各處6月、5月，可上訴。