父在3童旁吸毒 社工家訪聞到怪味 採毛髮驗出殘留安毒

高雄李姓男子和許姓女友未婚養育三女兒，前年九月社工家訪得知李有吸毒前科，屋內傳出「異味」，懷疑李在家中吸毒毒害小孩，機警採集三童毛髮送驗，果真有安毒殘留，報警抓人，緊急安置三名幼童，其中大女兒因毒害已出現發展遲緩跡象。高雄地檢署依妨害幼童發育罪起訴李男，建請從重量刑。

檢方調查，許女未婚生有一女，和李男同居後，又生下雙胞胎女兒，原本住在橋頭，許母過世後，搬到鼓山區民宅同住。

前年九月間，社工到二人住處家訪，發現李精神恍惚，得知李曾吸毒被送勒戒，加上屋內傳出異味，社工起疑。

社工當場要求採集三名幼童毛髮送驗，果真體內都有安非他命殘留反應，且濃度不低，推論在採驗前一周至三個月內曾吸入毒煙。去年一月社工先拿到大女兒檢驗報告，緊急安置，經早療評估有發展遲緩狀況，且生殖器發炎，疑吸入毒煙加上疏忽照顧所致。

高雄市警局婦幼隊獲報五天後發動搜索，屋內扣到毒品 殘渣袋、安非他命吸食器，另兩名一歲幼童交由社會局安置；且三幼童安置後再次採集毛髮、尿液檢驗，體內仍有安非他命、甲基安非他命殘留。

檢方偵辦時，李男坦承在三名孩子身旁吸毒，許女也指警方查扣的吸毒用品為李男所有，殘渣袋也驗出安非他命陽性反應。檢方認為，安非他命會使人認知功能降低，影響大腦功能，李男不顧稚子在旁，在屋內吸毒，其中大女兒出現發展遲緩等現象，已影響孩童身心發育。

檢方依妨害兒童發育罪嫌起訴李男，考量李有前科，未達預防再犯目的，建請法官從重量刑，許女事證不足，不起訴處分。