警察打獵中彈亡 疑友人跌倒槍走火

南投謝姓警員與范姓表哥（右二）上山打獵卻中彈身亡，檢警昨帶范男到案發現場模擬事發經過。。(圖／聯合報讀者提供)

南投謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟十八日深夜上山打獵，謝背部中彈身亡；檢警昨帶范男現場模擬事發經過，突破其心防，查出凶手是同行上山後稱有事先離開的詹姓大哥，稱因獵槍走火誤擊釀成意外，還企圖串供。警方已帶回相關犯嫌，起獲凶槍，漏夜偵詢。

警方調查，謝員因病休假，十八日晚與范男及詹姓兄弟至國姓山區狩獵，疑因現場漆黑，其頭燈燈光被誤認成動物眼睛，遭人開槍射擊，當場失去生命跡象，送醫不治。檢警相驗，謝員左後背中彈，導致內出血與氣胸。

案發現場僅遺留一把未經合法登記的原住民 自製獵槍，范男供稱，打獵期間，詹姓兄弟說要去抓溪蝦，中途離開，他未攜槍入山，期間與謝員分開走，不久聽到槍響，因謝的頭燈突消失，呼喚沒回應，趨近查看才發現謝已經中彈倒地。

警尋獲凶槍，將進行鑑識比對。(圖／聯合報讀者提供)

同行三人事後均指當時山區有其他獵人，否認開槍，稱事發當下未與死者在一起，檢警對相關說詞存疑，南投地檢署承辦檢察官吳慧文昨天會同警方入山勘驗案發現場，並帶范男到場模擬事發經過，范男最後被突破心防，供出凶手是詹姓大哥。