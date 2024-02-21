我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

警察打獵中彈亡 疑友人跌倒槍走火

記者賴香珊／南投21日電
南投謝姓警員與范姓表哥（右二）上山打獵卻中彈身亡，檢警昨帶范男到案發現場模擬事發經過。。(圖／聯合報讀者提供)
南投謝姓警員與范姓表哥（右二）上山打獵卻中彈身亡，檢警昨帶范男到案發現場模擬事發經過。。(圖／聯合報讀者提供)

南投謝姓警員與范姓表哥、詹姓兄弟十八日深夜上山打獵，謝背部中彈身亡；檢警昨帶范男現場模擬事發經過，突破其心防，查出凶手是同行上山後稱有事先離開的詹姓大哥，稱因獵槍走火誤擊釀成意外，還企圖串供。警方已帶回相關犯嫌，起獲凶槍，漏夜偵詢。

警方調查，謝員因病休假，十八日晚與范男及詹姓兄弟至國姓山區狩獵，疑因現場漆黑，其頭燈燈光被誤認成動物眼睛，遭人開槍射擊，當場失去生命跡象，送醫不治。檢警相驗，謝員左後背中彈，導致內出血與氣胸。

案發現場僅遺留一把未經合法登記的原住民自製獵槍，范男供稱，打獵期間，詹姓兄弟說要去抓溪蝦，中途離開，他未攜槍入山，期間與謝員分開走，不久聽到槍響，因謝的頭燈突消失，呼喚沒回應，趨近查看才發現謝已經中彈倒地。

警尋獲凶槍，將進行鑑識比對。(圖／聯合報讀者提供)
警尋獲凶槍，將進行鑑識比對。(圖／聯合報讀者提供)

同行三人事後均指當時山區有其他獵人，否認開槍，稱事發當下未與死者在一起，檢警對相關說詞存疑，南投地檢署承辦檢察官吳慧文昨天會同警方入山勘驗案發現場，並帶范男到場模擬事發經過，范男最後被突破心防，供出凶手是詹姓大哥。

據了解，詹嫌疑打獵行進間失足跌跤，造成獵槍走火，誤擊走在前方的謝員，因謝當場沒了氣息，為掩飾犯行，三人串供欲逃避刑責，聯繫親友將凶槍帶往台中郊區棄置，警方昨將相關犯嫌帶回偵詢，起獲凶槍，漏夜釐清案情。

警尋獲凶槍，將進行鑑識比對。(圖／聯合報讀者提供)
警尋獲凶槍，將進行鑑識比對。(圖／聯合報讀者提供)

原住民

上一則

父在3童旁吸毒 社工家訪聞到怪味 採毛髮驗出殘留安毒

下一則

朱立倫低調訪新加坡 會晤不少政商人士

延伸閱讀

疑被誤認成動物 南投警打獵中彈亡

疑被誤認成動物 南投警打獵中彈亡
不滿被分手 賓州法官涉槍擊男友 辯說他是自殺

不滿被分手 賓州法官涉槍擊男友 辯說他是自殺
伊朗發生大規模槍擊案 男子射殺12名親人

伊朗發生大規模槍擊案 男子射殺12名親人
影／德州女忘帶鑰匙「破窗進公寓」被誤認小偷 遭警連開5槍

影／德州女忘帶鑰匙「破窗進公寓」被誤認小偷 遭警連開5槍

熱門新聞

台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
六四學運領袖吾爾開希。（翻攝自吾爾開希臉書專頁）

吾爾開希驚傳摔落樓梯顱內出血 一度「昏迷指數3」最新現況曝光

2024-02-17 17:18
一艘載著23名新北乘客的金廈巡航船「初日號」今天下午前往金門大膽島及二膽島途中，遭3艘中國海警船尾隨10餘分鐘，接著登檢逾半小時。（讀者提供）

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

2024-02-19 09:19
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
資深媒體人陳文茜長期努力對抗病魔，她特別發文感謝鴻海創辦人郭台銘，是幫助她由垂危病情走向好轉穩定的恩人。(取材自「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專)

陳文茜發文感謝郭台銘：助我由垂危病情走向穩定恩人

2024-02-17 22:23
王家衛執導的「繁花」集結唐嫣(後左起)、辛芷蕾、胡歌、馬伊琍(中左)等大咖演員主演。（取材自微博）

新聞評論／電視劇「繁花」給兩岸的再回首

2024-02-17 19:04

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元