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疑被誤認成動物 南投警打獵中彈亡

記者賴香珊／南投20日電
南投縣謝姓員警深夜上山打獵，疑因天暗視線不佳遭誤擊，背部中彈身亡。（圖／民眾提供）
南投縣謝姓員警深夜上山打獵，疑因天暗視線不佳遭誤擊，背部中彈身亡。（圖／民眾提供）

南投縣51歲謝姓警員18日深夜與范姓表哥上山打獵，卻中彈身亡，范男稱未攜槍入山，不是他開的槍，檢警認為全案還有疑點，動員搜山找凶槍，並通知相關人員調查案情，確切死因擇日解剖複驗。

警方調查，謝員具原住民身分，從警32年，在當地派出所任職，去年起請病假休養，預計今年6月退休。謝前晚與54歲范姓表哥及兩名友人結伴，至國姓乾溝村與大旗村猴洞坑交界的山區狩獵，期間兩名友人有事先離開；當時正值深夜，現場一片漆黑，謝員疑因頭燈燈光遭誤認成動物眼睛，遭人開槍射擊，范男發現謝員中彈，通報119。

案發地點位處偏僻山區，救護人員到場見謝男背部中彈，已無生命跡象，送醫不治；范男向警方供稱，他未攜槍入山，聽到槍聲跑去看發現謝已倒地，並指當時山區有其他獵人，不是他開的槍。

范男對過程雖有交代，但事發後先聯繫其他友人後才報案，檢警認為還有疑點，動員十餘名警力搜山；案發現場僅有一把未經合法登記的原住民自製獵槍，何人持有仍須釐清，是否曾擊發也待鑑識確認。

檢方表示，初驗遺體有槍傷，擇日解剖及電腦斷層釐清確切死因，詳細原因仍待調查。

謝姓警員因病請長假休養，不少同事過年曾去探望，聽聞他身亡難以置信；指謝為人熱心、工作認真，曾在深夜大雨中打赤膊清除倒樹，還因此被表揚。

原住民 退休

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