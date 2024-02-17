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法官被控吸書記官胸「再5分鐘就好」 司法院送人審會

記者王宏舜／台北18日電
法官蔡明宏遭控強制猥褻女書記官，司法院2024年度第1次人事審議委員會20日將審議蔡的性騷案。（圖／翻攝士院30周年紀念專輯）
法官蔡明宏遭控強制猥褻女書記官，司法院2024年度第1次人事審議委員會20日將審議蔡的性騷案。（圖／翻攝士院30周年紀念專輯）

士林地方法院停職法官蔡明宏被控在陽明山上強制猥褻女書記官、女法官，除遭士林地檢署起訴外，司法院也提案將他送人事審議委員會，人審會20日上午10點半將開會討論，並請蔡到庭陳述意見。

本案起源於去年6月司法官論壇一篇「妳不孤單」文章爆料，資深男法官「蔡董」開車載女法官上陽明山，在車上涉「不只一輪騷擾行為」。蔡隨後發文「我如果有性騷行為，我用我全部身家性命賭上任何詛咒」。

士檢起訴指出，2007年間，蔡時任行政庭長，開車載女書記官上陽明山，至人車稀少避車彎，於車內涉環抱、頭貼胸部吸吮，女書記官氣憤制止，蔡稱「再5分鐘就好」，女書記官衣衫不整驚嚇逃下車，後續在蔡怒視下又上車，由蔡男開車送回家。

前年11月，蔡邀約一女法官到陽明山土雞城用餐後，開車至避車彎稱「頭暈需要暫時休息」，涉用力揉捏女法官左手腕，又涉掐捏大腿，隔褲子摳碰私處。

士院去年7月針對蔡2022年對女法官騷擾案移送法官評鑑委員會審議，2023年10月法評會決議評鑑成立，移請職務法庭審理，由於情節重大，建議將蔡明宏撤職處分。不過士院去年12月再針對蔡2007年11月對女書記官「吸胸案」移送法官評鑑委員會評鑑，指應本於「違失行為一體性」再次議處。

不過法評會認為吸胸案發生於2007年，評鑑時效則為3年，士院移送評鑑已逾期，今年1月12日決議不付評鑑。換言之，只能靠監察院彈劾，司法院因此向人審會提案，人審會將請蔡陳述意見。

蔡明宏1月22日在士林地院出庭時否認犯行，強調「天地神都知道」，將在訴訟程序上力爭清白、證明冤屈。

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