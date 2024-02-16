我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

假槍、假血、假遇襲…「晚安小雞」下跪道歉 柬：刑滿再驅逐

記者李奕昕、陳熙文／台北16日電
網紅晚安小雞（右三）、阿鬧（右二）赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，在記者會被上銬下跪道歉，承認影片造假。（記者李奕昕／翻攝）
網紅晚安小雞（右三）、阿鬧（右二）赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，在記者會被上銬下跪道歉，承認影片造假。（記者李奕昕／翻攝）

網紅「晚安小雞」、「阿鬧」赴柬埔寨直播宣稱在詐騙園區，被柬國警方以涉嫌散布不實訊息帶回調查，恐須於當地服刑；兩人15日在記者會下跪道歉稱影片造假，指柬國治安良好。外交部、刑事局15日表示，尊重柬國偵審，保持聯繫及提供必要協助。

「晚安小雞」陳姓男子（31歲）本月12日直播宣稱在柬埔寨凱博園區，畫面中被追逐攻擊後中斷直播，隔天直播稱遭毆打、控制行動及搶走現金獲釋，但網友比對畫面，懷疑在閒置建築而非園區，也質疑手機仍在身上。

柬埔寨警方14日帶回陳及協助拍攝的魯姓男子「阿鬧」（34歲），15日開記者會。據柬中時報報導，柬國西哈努克省長郭宗朗在該省警察局開記者會說明，兩人今年1月策畫，本月11日抵達金邊國際機場，前往西港途中買軍裝，隔天買假槍、冒充鮮血的紅色液體，當晚在「爛尾樓」直播，經查自導自演，犯嚴重錯誤，將移送法辦，刑滿後驅逐出境。

柬中時報上傳記者會影片，畫面中兩人被上銬。陳說，承認錯誤要說抱歉，語畢鞠躬，接著與魯下跪被旁人拉起，陳起身用英文說「I'm so sorry, Please give me a chance.」他說，影片變造，其實柬埔寨是治安非常好、非常美麗的國家，適合觀光旅遊，不存在網路及新聞媒體說有詐騙、綁架、販毒，沒像外界謠傳這麼可怕，非常後悔抱歉，希望柬國政府給他機會。

魯說，每次到任何國家直播，雖主題較強烈，觀眾非常喜歡他們介紹當地特色與美，原計畫最後三、四天拍攝柬埔寨美麗的風景及人事物，但沒機會，希望柬埔寨政府給他們機會，以他們的流量讓大家知道柬國治安非常好，不像國際新聞所寫有這麼多事件發生。

外交部表示，外交部、駐外館處未接獲當事人、家屬聯繫尋求協助，尊重柬埔寨警方及司法單位調查與審理，駐外館處會協助確保國人在當地受到公平司法程序及合理對待，提供必要協助。

刑事局指出，依先前類似案例，柬埔寨警方可能以煽動歧視、提供虛假申報、非法干涉公共職能之行使等三罪偵辦移送，尊重當地司法調查，駐越南聯絡官持續與駐外單位、當地警方保持聯繫。

越南 觀光 歧視

上一則

年代丟包旅客 交長要求重罰…最多罰停業3月

下一則

立院開臨時會？韓國瑜將召集朝野協商

延伸閱讀

台網紅晚安小雞恐在柬埔寨入獄 下跪道歉稱影片造假

台網紅晚安小雞恐在柬埔寨入獄 下跪道歉稱影片造假
涉謊報遇劫 網紅「晚安小雞」遭柬警拘留 台尊重

涉謊報遇劫 網紅「晚安小雞」遭柬警拘留 台尊重
柬埔寨一次逮兩台灣網紅 晚安小雞與阿鬧被上銬

柬埔寨一次逮兩台灣網紅 晚安小雞與阿鬧被上銬
情人節到來 柬埔寨當局警告學生不要「喪失尊嚴」

情人節到來 柬埔寨當局警告學生不要「喪失尊嚴」

熱門新聞

台總統蔡英文與「陪沈團」逛大賣場年貨大街。(圖／台總統府提供)

超過10年沒逛大賣場 蔡英文買年貨 大驚「觀光客最愛買這個」

2024-02-11 09:27
吳欣盈（右）和趙安吉騎馬合影。圖／翻攝吳欣盈臉書

趙安吉原定下周赴台參加她寶寶抓周 吳欣盈痛悼閨蜜

2024-02-14 13:32
台北車站屋頂太像必勝客商標，遭美國網友作圖惡搞。（取自臉書社團 Foreigners in Taipei&Taiwan/外國人在台北&台灣）

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

2024-02-15 14:46
翁祖模(右)與翁倩玉兄妹從小感情好。(李政龍╱攝影)

翁倩玉的版畫X翁祖模的建築 翁家兄妹情深

2024-02-09 01:12
近300名台灣旅客10日前往富國島旅遊，未料台灣組團社年代旅遊與地接社越南WInnER國際旅行社之間發生付款糾紛，旅客在12日遭到丟包。圖為台灣旅客聚集在飯店大廳和地接社人員溝通。（民眾提供）

遊越南富國島 台灣292旅客遭丟包

2024-02-12 12:42

台電：若完全反映燃料成本 電價至少漲5成

2024-02-12 01:28

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機