警持毒闖紅燈遭逮 稱用藥緩解隱疾

台北市士林警分局社子派出所陳姓警員，昨凌晨在北市騎機車紅燈右轉、闖紅燈，被路檢員警攔查，搜出一包安非他命，他坦承吸食及持有，警詢後依毒品 罪嫌移送，檢方無保請回。士林分局召開考績會記兩大過，報請警局免職，並追究相關人員考監責任。

警方調查，昨凌晨3點多，社子所警員42歲陳姓男子騎機車在延平北路紅燈右轉違規，又一路闖紅燈，大同警分局員警在場執行路檢，見狀在民生西路、迪化街口附近攔下陳，經同意搜索，從他身上查獲一包安非他命；他坦承涉毒，表明警職身分，被帶回偵詢。

陳坦承持有及吸食安非他命，稱近半年患有隱疾，用藥緩解不適，知道犯錯，非常懊悔。據了解，陳自2014年特考班完訓後，派發士林分局芝山岩派出所，曾任內勤總務，因任職滿六年的「六年條款」調至社子派出所，平時出勤正常。

士林分局昨中午召開考績會，認為陳涉案情節重大，知法犯法，影響警譽甚巨，通過一次記二大過處分，報請警局予以免職。

士林分局說，陳所提身體不適及用藥情況，未能提出相關診斷證明書，且吸毒就是違法，依法送辦並斷然汰除，在市府核定前先予以停職處分，將追究相關人員考核監督不周責任，後續配合檢方偵辦，追查毒品來源。