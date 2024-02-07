我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打擊買房產洗錢 財政部擬要求通報「可疑」交易案件

足球／梅西挨轟辱華 日媒體人：中國和香港球迷太玻璃心了

台灣「黑二代」挖礦詐騙上億 打牌照流出驚現歌手陳零九、網紅阿滴

記者廖炳棋／台北8日電
竹聯幫戰堂張姓男子（左下拿手機者）涉假投資詐騙案被捕，警方找到一張他玩德州撲克相片，歌手陳零九（右二）、實況玩家丁特（後方戴口罩）、網紅阿滴（左上露臉者）都在場。(取材自臉書)
竹聯幫戰堂張姓男子（左下拿手機者）涉假投資詐騙案被捕，警方找到一張他玩德州撲克相片，歌手陳零九（右二）、實況玩家丁特（後方戴口罩）、網紅阿滴（左上露臉者）都在場。(取材自臉書)

竹聯幫戰堂成員張姓男子，涉假借投資虛擬貨幣挖礦場詐騙投資人上億元台幣，警方逮捕12人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車及賓士轎車，依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦。

警方搜索時，在張嫌臉書中發現一張去年8月玩德州撲克照片，同場眾人中，有歌手陳零九、實況玩家丁特、教英文的網紅阿滴等人。陳零九經紀人昨天回應，當天是朋友聚會，打牌只是消遣，沒有賭博；阿滴經紀人說，阿滴受朋友邀約，有去打過兩次德州撲克，後續沒有再參與其他聚會。張嫌也否認聚賭，表示只是朋友間玩興趣的遊戲。警方將進一步釐清。

警方調查，34歲張嫌綽號「仔仔」，父親曾是戰堂堂主，已退出江湖，在北市經營房地產開發事業，及在越南經營金融放款等工作；但張嫌從小耳濡目染，長大後成戰堂大哥，有詐欺、洗錢、傷害、毀損等前科，是標準「黑二代」，身邊跟著一票人吃喝玩樂。

2021年9月，張嫌在共犯鼓吹下，找上29歲管理虛擬貨幣挖礦機的張姓業主，聲稱看好虛擬貨幣前景，要一起經營挖礦事業，並開闢第二個礦場。

張嫌對外舉行說明會，邀多人參觀礦場，開辦虛擬貨幣礦機操作及買賣，張姓礦主信以為真拿出2500萬元台幣(約79.6萬美元)，其他投資人也看好前景紛紛投資。

但警方查出張嫌等人拿走1億餘元台幣並沒有購買礦機；投資人曾詢問資金去向，張嫌等人一律回應「賠光了」；有被害人不滿，張嫌等人就亮出幫派身分，叫小弟到被害人住處及工作地點站崗。

台北市刑大陸續逮捕張嫌及11名共犯，查扣多輛名貴轎車和現金10萬元台幣等證物，張嫌等人否認吸金詐騙，聲稱真的要投資礦場，但錢都已賠光。檢方訊後命張嫌限制住居，鄧姓、胡姓共犯各20萬元台幣交保。胡姓共犯疑拿詐款在竹北地區購買兩間房屋，警方申請查扣房屋。

虛擬貨幣 投資 德州

上一則

蔡英文官邸接見小池百合子 盼深化台日合作交流

延伸閱讀

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定
陸小芬繼女當街遭痛毆 內情不單純？黑幫兄弟這樣說

陸小芬繼女當街遭痛毆 內情不單純？黑幫兄弟這樣說
昔有6段情 郭富城嫩妻認「我很花心」

昔有6段情 郭富城嫩妻認「我很花心」
影后陸小芬繼女、網紅陳沂 街頭遭毆 檢追教唆者

影后陸小芬繼女、網紅陳沂 街頭遭毆 檢追教唆者

熱門新聞

歷經二輪投票，國民黨立委韓國瑜靠著藍營席次優勢當選立法院長。

台立法院長選舉二輪鏖戰 韓國瑜獲54票當選

2024-02-01 00:41
有網友拍下一張男女共用的公廁門照片貼文，門上有女性、男性以及外星人的圖案，下方則有「TOILET」英文說明，「ET」2字母剛好對準外星人的圖案，讓逾6萬名網友按讚。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

公廁指示牌上英文字母和圖案藏玄機 網讚：驚人巧合

2024-02-03 10:33
陳致中深夜在臉書貼上自拍照，寫說「回家了，如一場夢」。(翻攝自臉書)

陳致中出獄 深夜發文：好久沒用手機 回家了如一場夢

2024-02-06 19:34
韓國瑜30年前擔任立委照片曝光。圖／洪孟楷提供

韓國瑜、柯建銘30年前照曝光 與現在截然不同

2024-02-04 10:10
(取自聯合影音網)

陳水扁兒子坐牢272天獲假釋 獄中表現良好 幫受刑人洗衣

2024-02-06 13:38
台交通部宣布，3月1日起解除「禁團令」，將開放台人組團赴中旅遊。（本報資料照片）

反制中國更改M503 台宣布「無限期暫停」組團赴中旅遊

2024-02-07 03:40

超人氣

更多 >
南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...
每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀

每次購物都被價格嚇到…夫妻年收20萬 對美經濟悲觀
12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大

12星座誰最愛用錢衡量感情？金牛物欲強、射手差很大
加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...
華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元