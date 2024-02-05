傳訊妻道歉 台中派出所長自轟亡

台中市第三分局勤工派出所所長裘景智日前晚間10點在寢室內被發現頭部中彈，送醫急救不治；台中市警局將裘手機送鑑定解鎖，發現他曾提及「最近身心俱疲」，事前還傳訊跟妻子道歉，不排除裘可能是因處理一起酒駕案被民眾提告傷害罪，心情受影響才釀憾事。

裘景智今年53歲，育有兩子，1993年7月擔任警察至今31年，到勤工所擔任所長一年多，平時帶隊攔檢、執勤並無異樣，突驚傳身亡，警界同僚難以置信，裘的妻子獲悉趕赴派出所，難掩悲傷情緒。

台中第三分局長謝有筆指出，裘2月3日擔服晚間10點酒駕取締勤務，他出勤前十分鐘至槍械室領槍彈回寢室；所內同事見他遲未現身，前往查看才發現他頭部中彈，送醫仍不治。台中地檢署昨相驗，確認裘頭部槍傷致顱腦損傷、中樞衰竭而死亡，排除外力介入。

台中市警局副局長郭士傑說，經現場採證、調閱監視器等，確認裘自己領用配槍後發生憾事，未留遺書；經科偵隊解密、檢視手機，發現裘事前有用LINE 提到「最近發生的事情，身心俱疲」，3日晚間還傳訊跟妻子說對不起。

警方查，裘景智今年1月9日帶隊執行酒駕攔查，當時有一位男性民眾拒絕配合，和裘發生肢體、言語衝突，被裘依妨害公務罪嫌逮捕，對方也赴地檢署對裘提告傷害。

裘事後和該民眾兩度商談和解但沒共識，曾向親友、同事提及此事令他煩心，警方研判可能因內心壓力、心情受到影響。