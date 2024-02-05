桃園敬鵬工廠大火奪8命 董座捐千萬免入獄

桃園平鎮敬鵬工廠2018年大火奪走6名消防員、2名移工性命。(本報資料照片)

桃園平鎮敬鵬工廠六年前大火奪走六名消防員和兩名移工性命，董事長黃維金等六主管被認定建廠時便宜行事，使用易燃材質風管，又在防火間增建違章建築，最終釀八死悲劇；桃園地方法院依業務過失致死罪處六人有期徒刑3至8月，均緩刑。桃園地檢署表示，判決有輕縱之嫌，「無法接受」，將提上訴。

敬鵬工廠大火奪走六名消防員性命，董事長黃維金等六人一審全獲緩刑，一審法官以六人在大火後坦承犯行，並與全部被害家屬達成和解且賠償完畢，兼衡董事長黃維金災後以個人捐款千萬元台幣(約32萬美元)給消防英雄專戶及外籍移工，並考量被告經濟、健康等因素，及被告偵查中自白及證據，改以簡易判決；最終六人僅判三至八月徒刑，並獲二至三年緩刑。桃園消防基層一片譁然，認為消防員犧牲生命不值得，對判決「心灰意冷」。

判決指出，敬鵬平鎮三廠2002年建造時，由董事長黃維金、廠務陳姓前副總經理、吳姓前廠長及江姓工務部經理主導興建風管廢氣工程，卻便宜行事由承包商裝設易燃材質風管，未擇用耐燃材料；另未申請變更使用執照，擅自在兩廠房防火間隔增建違章建築，將兩廠房以通道連通。

由於廠內隧道式烤箱區所塗製的印刷油墨經烘烤加熱後，會產生易燃的揮發性有機化合物，上升至烤箱上方熱排風管內，冷凝後會變成液態滯留，當氣體濃度過高，遇火星 便可能起火，因此熱排風管每年應清潔或更換至少一次。

但負責相關業務的環工課廖姓課長、陳姓工程師未依規定執行，導致2018年4月28日晚間，五樓隧道式預烤箱在製程中產生油墨碎屑等異物，被吸入循環葉輪並吹向加熱器，接觸到鎳鉻絲高溫 瞬間成為燃燒顆粒，再排出至易燃熱排風管悶燒，隨即火焰沿風管快速蔓延至各樓層，最終導致救援的六名消防員及兩名外籍移工來不及撤出死亡。