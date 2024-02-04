帶西瓜刀到KTV找老婆 警到場他竟瞎掰要表演西瓜雕刻

新竹溫姓男子去年12月和妻子發生爭吵，不滿妻子半夜和友人去KTV狂歡，竟帶著西瓜刀到錢櫃找人；示意圖。（本報資料照片）

新竹溫姓男子去年12月和妻子發生爭吵，溫男不滿老婆半夜和友人去KTV狂歡，竟帶著西瓜刀到錢櫃找人，民眾看見後嚇得報警。警方到場欲勸離溫男時，發現他身上藏有西瓜刀，溫男還瞎掰：「我老婆說要吃西瓜，我要表演雕刻給她看」。新竹地院不採信說詞，最終依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械處罰鍰6000元台幣（約191美元），並沒入西瓜刀。

判決書指出，溫男去年12月26日凌晨0時許和妻子發生糾紛，溫男竟攜帶西瓜刀前往市區錢櫃KTV 五樓找人，民眾見狀後報警。警方前往五樓發現溫男疑似與老婆吵架有感情糾紛，溫男表示欲尋找在錢櫃消費的妻子，警方勸離溫男時，在其身上發現一把西瓜刀。

溫男供稱，因為老婆說要吃西瓜，他為了表演雕刻才攜帶西瓜刀，不過警方發現，溫男無法說明妻子具體所在地點，難認溫男所辯屬實，且溫男攜帶西瓜刀前往錢櫃KTV營業場所，顯已脫離日常生活使用所必需。

法官認為，溫男無正當理由攜帶西瓜刀等行為已逸脫正常社會生活維持所必需，且對他人生命、身體、安全構成相當威脅，也對公共秩序與社會安寧造成相當危險，最終依無正當理由攜帶具有殺傷力之器械處罰鍰6000元台幣，並沒入西瓜刀。