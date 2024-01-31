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超市偷吃不付錢 網紅詹姆士稱「客家精神」挨轟

記者陳宛茜／台北31日電
網紅「詹姆士」日前公開發布一則大賣場惡搞影片，擅自拆封貨架商品，更將拆封後商品逕行放回架上。(影片截圖)
網紅「詹姆士」日前公開發布一則大賣場惡搞影片，擅自拆封貨架商品，更將拆封後商品逕行放回架上。(影片截圖)

網紅「詹姆士」日前公開發布一則大賣場惡搞影片，擅自拆封貨架商品，更將拆封後商品逕行放回架上，影片中竟打上「客家精神」族群歧視字樣，引起全台譁然，但該團隊至今仍未公開道歉。

客家公共傳播基金會除要求其公開向客家族群道歉之外，更嚴正呼籲「當大家都在努力為各多元族群、人種撕去錯誤標籤之際，切勿以族群歧視衝流量。」

影音創作者「詹姆士（呈）」團隊，日前以「教大家在全聯如何不花錢還可以吃到爽」為題，錯誤示範在知名賣場全聯福利中心、家樂福逕自拆封架上優酪乳暢飲、大啖腰果，更將吃到一半的產品放回架上，甚至拿濕紙巾拆取使用，還在畫面上秀出「客家精神」標題。

對此，客家公共傳播基金會董事長陳邦畛除了表達嚴正譴責，他更指出，該網紅在賣場偷吃商品的影片透過Instagram在網路上傳播，可能對青少年產生模仿效應，此外，影片中對客家族群的歧視性言論，透過現代網路傳播，這種不當言論對族群傷害性會更大，因此他呼籲網紅勿以霸凌客家族群，作為賺取流量的手段，團隊更應出面道歉。

本次事件已在許多網路客家及各個多元族群社團發酵。律師江瑋平語重心長地用客語表示，「用美德來做不法、侵害行為後个辯解理由，一方面無成立，一方面還過對客人族群形象造成還較大个傷害，波及著毋單淨商場，還有廣大客族人。」（用客家美德做為拍攝影片不法、侵害行為後的辯解理由，完全站不住腳，影片中已傷害客家族群形象，這種作法，不光是傷害商家形象，更傷害整個客家族群。）

歧視 福利

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