「我好愛你」假醫生編愛情陷阱 基隆婦險失財

「我好愛你」每天甜言蜜語，假醫生編愛情陷阱婦險失財。（記者游明煌／翻攝）

基隆一名60多歲婦人，在臉書認識一名自稱居住巴黎的醫生，雙方以LINE 連絡情感，對方每日噓寒問暖，如「祝你有美好的一天，我的愛人」、「我非常愛你」，引誘她投資比特幣 ，婦人深信不疑，25日至銀行要匯台幣5萬元投資，幸好被行員和員警阻止才未失財。

基隆市警察局第三分局七堵派出所25日上午接獲某銀行報案，有一名婦人疑似遭到詐騙，需警協助，員警到場後發現她對匯款的去向及目的都吞吞吐吐，神情有異，先請她不要匯查證清楚。

員警看她一直盯著手機看，查看後發現她的LINE都是一些甜言蜜語，如「祝你有美好的一天，我的愛人」、「謝謝你讓我的每一天都變得如此特別而難忘，我非常愛你」、「要讓我們倆的未來更好，需投資比特幣」等語，懷疑是假愛情詐騙手法。

婦人向警方說，她透過臉書認識一名自稱居住巴黎的醫生，雙方近而以LINE連絡情感，該醫生並每日噓寒問暖，要她投資比特幣，所以提領5萬元要匯到對方指定的國外帳戶。但員警問她什麼是比特幣？婦人搖搖頭，員警提醒她「比特幣不是一個地方，是一種虛擬貨幣」。